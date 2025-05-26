В Беларуси завершили сев яровых и кукурузы

В активную фазу в Беларуси вошла заготовка травяных кормов. На зимне-стойловый период — 2025/2026 в сельхозорганизациях республики в совокупности намерены заготовить свыше 10 млн т кормовых единиц, в том числе более 346 тыс. т сена, свыше 3,9 млн т сенажа и не менее 5,79 млн т силоса. Что касается первого укоса трав, его провели на площади 155,1 тыс. га, что составляет 11,2% к плану, убрано с полей 77,3% скошенного. Заготовлено также 589,9 тыс. т сенажа и 91 тыс. т силоса.