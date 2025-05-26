В Беларуси завершили сев яровых и кукурузы

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии республики завершили сев яровых культур: они высажены на площади свыше 2,3 млн га, что соответствует 101,1% к плану. Выполнено и задание по севу кукурузы. О последних новостях нынешней посевной кампании корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
«Царицу полей» работники агропромышленного комплекса высадили на площади свыше 1,25 млн га, что составляет 102% от плана, в некоторых регионах продолжается пересев кукурузы на зерно. Набирает обороты сев гречихи и проса, в первом случае задание выполнено на 79,1%, во втором — на 92,7% к плановым показателям. Приближаются к завершению посадки лука.
В активную фазу в Беларуси вошла заготовка травяных кормов. На зимне-стойловый период — 2025/2026 в сельхозорганизациях республики в совокупности намерены заготовить свыше 10 млн т кормовых единиц, в том числе более 346 тыс. т сена, свыше 3,9 млн т сенажа и не менее 5,79 млн т силоса. Что касается первого укоса трав, его провели на площади 155,1 тыс. га, что составляет 11,2% к плану, убрано с полей 77,3% скошенного. Заготовлено также 589,9 тыс. т сенажа и 91 тыс. т силоса.
Продолжают запасаться хозяйства и минеральными удобрениями. По данным на 26 мая, под яровой сев этого года накоплено 989,6 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что эквивалентно 84,8% от плана. Ведется также известкование кислых почв, поскольку доломитовая мука необходима для нейтрализации избыточной кислотности и поддержания оптимальной почвенной среды. Продолжают вноситься органические удобрения.
Напомним, что в стране уже завершили сев сахарной свеклы и выполнили задание по посадкам картофеля и овощей. -0-