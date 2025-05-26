МАЗ расширяет линейку автобусов третьего поколения

Автобус оснащен баллонами третьего поколения объемом 960 л, которые обеспечивают запас хода до 400 километров в городском режиме эксплуатации. Одна из главных «фишек» новинки — унифицированный каркас, что является преимуществом для эксплуатирующих организаций, так как упрощает сервисное обслуживание и доступ к запчастям. Кроме того, такое решение позволяет производителю делать комплексные предложения на поставку автобусов большого класса (дизель, электро, газ).