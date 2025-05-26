МАЗ расширяет линейку автобусов третьего поколения

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод расширяет линейку автобусов третьего поколения — общественности представлен МАЗ 303 на компримированном природном газе в рамках фестиваля «Транспортфест» в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.
Автобус оснащен баллонами третьего поколения объемом 960 л, которые обеспечивают запас хода до 400 километров в городском режиме эксплуатации. Одна из главных «фишек» новинки — унифицированный каркас, что является преимуществом для эксплуатирующих организаций, так как упрощает сервисное обслуживание и доступ к запчастям. Кроме того, такое решение позволяет производителю делать комплексные предложения на поставку автобусов большого класса (дизель, электро, газ).
«Автобус в первую очередь ориентирован на экспорт, для поставок в российские регионы. С учетом того, что Российская Федерация — одна из крупнейших газодобывающих стран в мире, такой пассажирский транспорт здесь очень востребован», — отметил заместитель начальника УППТ Олег Смолянко. -0-