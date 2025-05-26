26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три серьезных случая браконьерства в период нереста выявлено за прошедшую неделю, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Время нереста — это период, когда природа особенно хрупка, а водные экосистемы требуют максимальной защиты. В Беларуси действует нерестовый запрет, чтобы дать рыбе возможность восстановить популяцию. Однако даже в эти критически важные недели находятся те, кто готов ради наживы нарушить закон и нанести непоправимый ущерб природе. За последнюю неделю Госинспекция выявила три серьезных случая браконьерства.
На Вилейском водохранилище сотрудники Молодечненской межрайонной инспекции задержали местного жителя, который использовал две рыболовные сети общей длиной более 100 м. Незаконный улов составил почти 24 кг рыбы, включая судака, леща и окуня. Примечательно, что мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление. Вред, нанесенный окружающей среде, оценили в 213 базовых величин (1 БВ — Br42), а уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 281 УК. Этот случай — напоминание о том, что повторные нарушения лишь усугубляют ответственность.
В Гомельском районе, в рыболовных угодьях возле деревни Сосновка, двое жителей областного центра решили воспользоваться подъемной сетью, несмотря на действующий запрет. Их добычей стали 550 особей озерно-речной рыбы общим весом более 17 кг. Вред окружающей среде достиг 1545 базовых величин. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 УК (незаконная добыча в особо крупном размере) — одной из самых строгих статей в природоохранном законодательстве.
Полоцкая межрайонная инспекция пресекла деятельность еще одной пары нарушителей. На озере Ситно двое мужчин расставили 11 рыболовных сетей общей протяженностью 665 м, выловив более 18 кг рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, составил 474 базовые величины. Как и в случае с гомельскими браконьерами, здесь также возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК. -0-