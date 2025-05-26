Три серьезных случая браконьерства в период нереста выявлено за прошедшую неделю

На Вилейском водохранилище сотрудники Молодечненской межрайонной инспекции задержали местного жителя, который использовал две рыболовные сети общей длиной более 100 м. Незаконный улов составил почти 24 кг рыбы, включая судака, леща и окуня. Примечательно, что мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление. Вред, нанесенный окружающей среде, оценили в 213 базовых величин (1 БВ — Br42), а уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 281 УК. Этот случай — напоминание о том, что повторные нарушения лишь усугубляют ответственность.