Инсайты железнодорожной логистики: рост тарифов, избыток вагонов, мультивалютность

Одной из проблем отрасли является финансовая — зависимость от цен на услуги и от курсовых колебаний. И если для крупных компаний проблема не настолько критична, то небольшие компании с конца прошлого года имеют дело с низкой активностью заказчиков. Решением проблемы могла бы стать фиксация курсовых разниц, однако, как показывает реальный опыт, мало кто соглашается на этот шаг, из-за чего даже выполнение объемного плана перевозок может быть убыточным.