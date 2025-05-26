Инсайты железнодорожной логистики: рост тарифов, избыток вагонов, мультивалютность

В последние годы рынок логистики проходит этап серьезной трансформации: меняются логистические цепочки, остро стоит вопрос нехватки квалифицированных кадров, не теряет актуальности проблема споров, касающихся ответственности перевозчика, популярность мультимодальных перевозок падает, уступая место перевозкам железнодорожным транспортом.
Одной из проблем отрасли является финансовая — зависимость от цен на услуги и от курсовых колебаний. И если для крупных компаний проблема не настолько критична, то небольшие компании с конца прошлого года имеют дело с низкой активностью заказчиков. Решением проблемы могла бы стать фиксация курсовых разниц, однако, как показывает реальный опыт, мало кто соглашается на этот шаг, из-за чего даже выполнение объемного плана перевозок может быть убыточным.
Сегодня ситуация такова, что доставка железнодорожным транспортом выглядит наиболее выгодной по стоимости, особенно с учетом услуги довоза «под ключ» отдельными компаниями. И это даже несмотря на повышение тарифов на такие перевозки в некоторых странах, в том числе в Беларуси.
Непростая ситуация открывает возможности для игроков белорусского логистического рынка, особенно с учетом того факта, что в соседней России, помимо перечисленных трудностей, есть проблема профицита вагонов, которые вынуждены простаивать месяцами в ожидании погрузки.
О том, как использовать открывшиеся возможности, как переформатировать рынок логистики в условиях санкционного давления, в какой валюте осуществлять платежи за услуги и почему стоит присмотреться к перевозкам по железной дороге, читайте на портале для бизнеса ibMedia.
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