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«Атлант» и Полоцкий государственный университет подписали соглашение о взаимодействии

Документ укрепит связи между «Атлантом» и учреждением образования, поспособствует подготовке для предприятия высококвалифицированных инженерных кадров. Дмитрий Харитончик оценил инновационный научно-образовательный центр, научные лаборатории и материально-техническую базу вуза.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итогом деловой встречи генерального директора ЗАО «АТЛАНТ» Дмитрия Харитончика и ректора Полоцкого государственного университета Юрия Романовского стало подписание соглашения о взаимодействии, цель которого — приумножение кадрового потенциала отечественного производителя холодильников и стиральных машин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Документ укрепит связи между «Атлантом» и учреждением образования, поспособствует подготовке для предприятия высококвалифицированных инженерных кадров. Дмитрий Харитончик оценил инновационный научно-образовательный центр, научные лаборатории и материально-техническую базу вуза.

«Благодаря вашим славным традициям, мудрости, опыту и профессионализму, как и атмосфере, в которой вы воспитываете студентов, мы сможем вместе стать лучше и достичь большего как для нашего предприятия, так и для вашего учебного заведения, для нашей страны в целом», — не сомневается Дмитрий Харитончик.

Ректор Полоцкого государственного университета Юрий Романовский в свою очередь заметил, что для вуза большая гордость стать надежным партнером в подготовке кадров, повышении квалификации и научных исследованиях для «Атланта».

«Уверен: подписанный договор станет отправной точкой нашего сотрудничества», — заявил ректор. -0-