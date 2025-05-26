«Атлант» и Полоцкий государственный университет подписали соглашение о взаимодействии

«Благодаря вашим славным традициям, мудрости, опыту и профессионализму, как и атмосфере, в которой вы воспитываете студентов, мы сможем вместе стать лучше и достичь большего как для нашего предприятия, так и для вашего учебного заведения, для нашей страны в целом», — не сомневается Дмитрий Харитончик.