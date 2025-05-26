Лето без происшествий. В милиции рассказали, как уберечь детей от опасностей во время каникул

Приближается лето — любимое время года большинства ребят, ведь впереди их ожидают веселые приключения, яркие впечатления и незабываемый отдых. Летние каникулы — прекрасная возможность для детворы насладиться свободным временем и общением со сверстниками. Но вместе с радостью лета приходят и риски, способные омрачить столь долгожданные каникулы. Корреспондент БЕЛТА поговорил с заместителем начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрием Мелешко и узнал, как правоохранители помогают детям провести летние месяцы интересно и безопасно и какие рекомендации существуют для родителей, чтобы уберечь своих чад от неприятностей.
— Дмитрий Юрьевич, какие шаги предпринимают правоохранительные органы для организации безопасного и интересного отдыха детей в летний период?
— Подготовка к летнему сезону начинается заранее. Уже с 1 мая стартует республиканская межведомственная программа «Забота», которая продолжается до 1 октября, пока школьники окончательно не включатся в учебный процесс. Правоохранители регулярно посещают школы, где рассказывают детям о правилах безопасности на улицах, около водоемов и в других местах отдыха.
Во время подготовки к каникулярному периоду особое внимание уделяется изучению времяпрепровождения тех подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Если выясняется, что ребята не знают, чем заняться летом, совместно с органами по образованию, труду и молодежными организациями мы предлагаем варианты временной занятости или поездок в оздоровительные лагеря, чтобы дети были заняты делом и не слонялись бесцельно по улицам. Ведь лучшая профилактика — полная занятость подростков определенным досугом.
Одновременно идет взаимодействие с родителями: уточняется, где именно проведут лето их дети. Если семья планирует поездку за город, информация передается местным сотрудникам милиции, чтобы они могли держать ситуацию под контролем.
Правоохранительные органы также обследуют спортивные площадки и другие места скопления несовершеннолетних, выявляя возможные причины травмирования. В течение летнего периода сотрудники обеспечивают охрану в загородных лагерях. Регулярно проводятся визиты в дневные лагеря, где ведутся беседы с детьми. Специальные рейдовые группы мониторят улицы, парки, водоемы и другие зоны скопления молодежи, следя за порядком и соблюдением правил поведения.
Для разнообразия досуга несовершеннолетних организуются встречи с известными людьми, посещения музеев, образовательных мероприятий. В профилактических целях мы проводим экскурсии в колонии для несовершеннолетних или общение в онлайн-формате, где осужденные делятся своим опытом и предостерегают сверстников от ошибок.
Все эти меры направлены на обеспечение безопасности и продуктивного отдыха школьников в течение летних месяцев.
— Куда можно обратиться родителям, чтобы подобрать подходящее занятие для своего ребенка на время каникул?
— Чтобы подобрать ребенку занятие на лето, лучше всего сначала обратиться в его школу. Обычно при школах формируются специальные трудовые отряды, где подросткам предлагают несложную работу на полставки. Это помогает детям заработать деньги на карманные расходы и провести лето с пользой. Кроме того, БРСМ создает трудовые отряды из числа подростков.
Еще один вариант — обратиться в центр занятости населения. Здесь уже составлен список предприятий, готовых взять на работу несовершеннолетних. К примеру, подростка могут устроить помощником в зоопарк.
— Какие правонарушения чаще всего совершают несовершеннолетние во время летних каникул?
— Важно помнить, что, согласно закону, подростки несут полную ответственность за преступления и нарушения с 16 лет. Однако, в некоторых случаях наказание предусмотрено уже с 14 лет. Даже если ребенок младше 14 лет совершил проступок, отвечать придется и ему самому, и его родителям.
Неизменно наиболее частыми правонарушениями со стороны подростков являются распитие алкогольных напитков, курение сигарет, в том числе электронных, в общественных местах. Кроме того, часто фиксируются прогулки несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с 23.00 до 6.00, когда они не могут находиться вне жилища без сопровождения взрослых. Дети до 16 лет в указанный период времени должны сопровождаться законным представителем или лицом, которому законные представители поручили сопровождать ребенка. У граждан часто возникает вопрос: кто является таким лицом? Если сотрудник останавливает несовершеннолетнего и при звонке родителям они не знают, где и с кем находится их ребенок, то в данной ситуации присутствует состав правонарушения.
С наступлением теплой погоды часто нарушаются правила пользования средствами персональной мобильности (СПМ). Напоминаю, что до 14 лет детям нельзя ездить по дорогам общего пользования — только по дворовым территориям. Также запрещено кататься по двое на одном СПМ.
Летом часто совершаются кражи. В основном дети присваивают оставленные вещи. Например, находясь на пляже, видят забытый рюкзак, смотрят по сторонам, понимают, что рядом никого нет и забирают вещь себе. Если вы обнаружили оставленный предмет, нужно звонить по номеру 102.
Также стоит отметить, что находятся дети, которые хотят заработать быстро и легко. Они ищут подработку в интернете. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что можно наткнуться предложения от мошенников или наркошопов. Все такие «работодатели» обещают легальность, безопасность и большой заработок. Но рано или поздно всех ловят. С подростками проводится профилактическая работа, но некоторые из них думают, что они умнее всех и не попадутся. Как показывает практика, продолжительность «карьеры» закладчика — от одного дня до трех недель.
— На что стоит обратить внимание родителям, чтобы вовремя понять, что ребенок вовлечен в незаконный оборот наркотиков?
— Родители должны внимательно следить за поведением ребенка. Лучший вариант — отправить его на лето к родственникам в деревню. Если такой возможности нет — обеспечить интересное и полезное занятие дома: записать в спортивную секцию, творческий кружок или предложить временную работу. Нельзя оставлять ребенка наедине с интернетом и не вникать в его круг общения, времяпрепровождение.
Также необходимо обращать внимание на изменения в поведении ребенка. Если он начал незаконную деятельность у него поменяются настроение и привычки. Он станет более скрытным: может начать запирать комнату, шкафы, тумбочки на замок. У него может появиться большое количество зип-пакетов, изоленты разного цвета, магнитов, будут весы.
Не будет лишним для родителей и привязать банковскую карту ребенка к своему номеру телефона, чтобы контролировать приход и расход денег. Как правило, наркокурьеры и мошенники переводят деньги на банковскую карту, либо выводят через электронный кошелек.
Кроме того, важно обратить внимание на содержимое гаджетов ребенка. Под разным предлогом можно попросить у него посмотреть телефон или компьютер. Там можно проверить сообщества в социальных сетях и мессенджерах, в которых состоит несовершеннолетний. Следует изучить и приложения, установленные на гаджете. Если там есть программы для определения координат, анонимные браузеры — это самый первый звоночек, что нужно поговорить с ребенком или даже не побояться и обратиться в милицию.
Самое главное — быть ребенку другом и товарищем, чтобы ребенок ничего от вас не скрывал.
БЕЛТА. -0-