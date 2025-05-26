Лето без происшествий. В милиции рассказали, как уберечь детей от опасностей во время каникул

Неизменно наиболее частыми правонарушениями со стороны подростков являются распитие алкогольных напитков, курение сигарет, в том числе электронных, в общественных местах. Кроме того, часто фиксируются прогулки несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с 23.00 до 6.00, когда они не могут находиться вне жилища без сопровождения взрослых. Дети до 16 лет в указанный период времени должны сопровождаться законным представителем или лицом, которому законные представители поручили сопровождать ребенка. У граждан часто возникает вопрос: кто является таким лицом? Если сотрудник останавливает несовершеннолетнего и при звонке родителям они не знают, где и с кем находится их ребенок, то в данной ситуации присутствует состав правонарушения.