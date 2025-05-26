Ограничения на посещение лесов сохраняются в восьми районах страны

Актуальные сведения о введении мер ограничительного характера можно узнать на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Следует помнить, что эта карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед построением маршрута в лес необходимо ознакомиться с актуальной ситуацией. -0-