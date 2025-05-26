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Минский тракторный завод приглашает с 4 по 6 июня на бесплатные экскурсии

«На протяжении трех дней, 4, 5 и 6 июня, для наших гостей — граждан Республики Беларусь, будет организовано бесплатное посещение экспозиции музея МТЗ с 9.00 до 17.00. Также в эти даты с 15.00 до 16.30 запланированы бесплатные пешие экскурсии по предприятию для групп до 10 человек», — анонсировала заведующая Музеем трудовой славы МТЗ Маргарита Стабровская.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод приглашает (МТЗ) принять участие в республиканской акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», в рамках которой предлагает бесплатно посетить предприятие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

«На протяжении трех дней, 4, 5 и 6 июня, для наших гостей — граждан Республики Беларусь, будет организовано бесплатное посещение экспозиции музея МТЗ с 9.00 до 17.00. Также в эти даты с 15.00 до 16.30 запланированы бесплатные пешие экскурсии по предприятию для групп до 10 человек», — анонсировала заведующая Музеем трудовой славы МТЗ Маргарита Стабровская.

Записаться на экскурсию можно по телефону: +375 (33) 633−41−83 (WhatsApp, Viber, Telegram). Организаторами акции выступают Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму. -0-