В ЖКХ Брестской области семь котельных переведут на пеллеты в этом году

В коммунальном хозяйстве юго-западного региона к следующему осенне-зимнему периоду необходимо подготовить 602 котельные. Намечено выполнить капитальный ремонт 18 котлов, заменить 15 устаревших на экономичные. «Запланировали перевод на щепу одной котельной в Ганцевичах с установкой котлов мощностью 10 МВт. Еще семь котельных переводим для использования пеллет. Более крупная — мощностью 2 МВт — находится в деревне Слобудка Пружанского района. Остальные поменьше: одна — в Барановичском районе, две — в Малоритском, три — в Пинском», — рассказал Сергей Ананьев.