В ЖКХ Брестской области семь котельных переведут на пеллеты в этом году

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Брестской области в этом году семь котельных переведут на использование пеллет. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.
В коммунальном хозяйстве юго-западного региона к следующему осенне-зимнему периоду необходимо подготовить 602 котельные. Намечено выполнить капитальный ремонт 18 котлов, заменить 15 устаревших на экономичные. «Запланировали перевод на щепу одной котельной в Ганцевичах с установкой котлов мощностью 10 МВт. Еще семь котельных переводим для использования пеллет. Более крупная — мощностью 2 МВт — находится в деревне Слобудка Пружанского района. Остальные поменьше: одна — в Барановичском районе, две — в Малоритском, три — в Пинском», — рассказал Сергей Ананьев.
В Брестской области работают четыре пеллетных завода. Они расположены в Кобринском, Барановичском, Пружанском и Ганцевичском районах. Стоимость древесных гранул получается достаточно выгодной для потребителей.
В целом на Брестчине на местных видах топлива (МВТ) работают около 400 котельных. Для сравнения, в 1995 году доля МВТ в регионе достигала всего 11%, спустя 30 лет — уже 42%.
Коммунальные службы Брестской области занимаются подготовкой к следующему отопительному сезону. Свои корректировки внесла неустойчивая погода, однако запланированные работы в ЖКХ намерены выполнить в срок. «Сейчас серьезно приступаем к всевозможным испытаниям тепловых сетей, оборудования и другим профилактическим работам. Запланировано заменить 30 км теплосетей на предизолированные трубы», — добавил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики. -0-