Представляем победителей конкурса «Лидеры промышленности — 2025» в группе номинаций «Предприятие года»

По итогам III профессионального конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь — 2025» высшими наградами конкурса отмечен ряд промышленных предприятий в таких отраслях, как машиностроение, легкая, электронная промышленность и другие.
О том, как проходила церемонии награждения победителей, читайте здесь.
Представляем победителей в группе номинаций «Предприятие года», а также обладателя высшей награды конкурса — Гран-при.
Обладателем ГРАН-ПРИ признано Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» — за значительный вклад в развитие экономики страны.
Группа номинаций «Предприятие года».
Номинация «Предприятие года — Лидер в области совершенствования качества продукции».
ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения».
Диплом I степени в категории «Машиностроение».
ООО «Гродторгмаш» — единственный производитель промышленных посудомоечных машин на территории Беларуси, специализируется на выпуске технологического оборудования и запасных частей к нему.
Завод выпускает более 150 видов и более 3000 наименований изделий из нержавеющей стали.
ОАО «Витебские ковры».
Диплом I степени в категории «Легкая промышленность».
ОАО «Витебские ковры»- современная высокотехнологическая компания, способная конкурировать с признанными мировыми лидерами ковровой отрасли. Дополнительное преимущество — наличие двух технологий.
Компания выпускает более 16 млн кв. м ковров и ковровых изделий; более 90% продукции экспортируется в 10 стран мира.
СП «Санта Бремор» ООО (Компания BREMOR).
Диплом I степени в категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
Компания BREMOR — один из крупных мультикатегорийных производителей продуктов питания в Восточной Европе. Входит в состав группы компаний SANTA.
Выпускает более 1000 наименований продуктов питания в 12 категориях: от полуфабрикатов из теста и мороженого до рыбы, морепродуктов и салатов. В портфеле компании — более 10 брендов.
УП «Витебскоблгаз» филиал СХП «Мазоловогаз».
Диплом II степени в категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
Завод по производству экструдированного зерна в филиале СХП «Мазоловогаз» введен в эксплуатацию с целью производства высококачественного экструдированного продукта.
При вводе экструдированного зерна в рацион дойного стада прибавка молока в 2024 году на корову увеличилась на 1−1,5 литра по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
ОАО «Гомельский химический завод».
Диплом I степени в категории «Химическая промышленность».
Предприятие выпускаетболее 40 марок азотно-фосфорно-калийных и азотно-фосфорных удобрений с широким спектром микро- и макроэлементов.
Поставляет продукцию в Беларусь, Российскую Федерацию, Турцию, Молдову, страны Евросоюза.
РУП «Белмедпрепараты».
Диплом I степени в категории «Фармацевтическая и биотехнологическая промышленность».
Предприятие выпускает около 300 наименований лекарственных препаратов, которые относятся к более чем 20 фармакотерапевтическим группам. Более 70% лекарственных средств входят в Республиканский формуляр. Предприятие имеет порядка 200 товарных знаков и около 20 действующих патентов.
Государственное предприятие «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».
Диплом I степени в категории «Обрабатывающая промышленность».
Предприятие предлагает услуги качественного горячего оцинкования различных металлоконструкций, труб, резервуаров, крепежа, малогабаритных деталей методом горячей оцинковки, а также по нанесению антикоррозийного покрытия методом термодиффузионного цинкования.
ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ».
Диплом I степени в категории «Электронная промышленность».
Предприятие удостоено почетной государственной награды — Государственного знака качества. Награда присвоена за изготовление микросхем регулируемого стабилитрона К1242ЕР1БП (IL431АМ-1) с защитой от воздействия статического электричества (АДБК.431420.842 ТУ).
Номинация «Предприятие года — Лидер в области эффективности производства».
ОАО «Белсолод».
Диплом I степени в категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
ОАО «Белсолод» — единственный производитель пивоваренного солода в Беларуси и один из крупнейших — в Восточной Европе.
В 2023 году на предприятии ввели в эксплуатацию установку по гранулированию отходов производства, в 2024-м начато производство продукта кормового гранулированного.
ОАО «Инвет».
Диплом I степени в категории «Химическая промышленность».
Предприятие является ведущим производителем изделий из полимерных материалов в Беларуси.
В 2022 году введена в эксплуатацию 5-я линия ротационного формования. Благодаря большим габаритам камеры спекания в этой линии предприятие может производить бесшовные пластиковые емкости объемом выше 8 куб. м и другие крупногабаритные изделия.
ЧУП «Витстройтехмаш».
Диплом I степени в категории «Машиностроение».
ЧУП «Витстройтехмаш» — ведущее предприятие Беларуси по производству подъемно-транспортного оборудования.
Доля инновационной продукции в общем объеме производства составляет не менее 90%. Ежегодно разрабатывается 3−5 опытных образцов новой техники.
Почти 80% производимой продукции экспортируется.
Номинация «Предприятие года — Лидер в области экспортной деятельности».
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».
Диплом I степени в категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
Предприятие производит более 150 наименований молочных продуктов. Комбинат перерабатывает до 600 тонн молока в сутки и 20 тонн сухих молочных продуктов в сутки.
В 2024 году предприятие экспортировало продукцию более чем в 27 стран мира (80% — в Российскую Федерацию).
ОАО «Могилевский мясокомбинат».
Диплом II степени в категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
Выпускаемый мясокомбинатом ассортимент колбасных изделий, продуктов из свинины, говядины и птицы насчитывает порядка 400 наименований (278 — колбасные изделия и 120 — полуфабрикаты).
Предприятие экспортирует продукцию в Российскую Федерацию, Китай, Азербайджан, Казахстан и в др.
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат».
Диплом II степени в категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
Предприятие — крупнейший производитель молочных консервов в Беларуси. Всутки может переработать до 650 тонн молока. В ассортименте выпускаемой продукции — около 80 наименований.
По итогам 2024 года экспорт составил 65% от общего объема реализуемой продукции, а география — 16 стран мира.
ОАО «Рогозницкий крахмальный завод».
Диплом II степени в категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
На производственных площадках производится до 9 000 тонн крахмала сортов высшего и экстра, который используется в фармацевтической промышленности.
Половина экспорта приходится на Российскую Федерацию, остальная продукция отправляется в страны Европы, Средней Азии, СНГ.
ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ».
Диплом II степени в категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, включая сахар кристаллический, сахар прессованный, а также плодоовощную продукцию.
Продукция экспортируется более чем в 17 стран — Российскую Федерацию, Казахстана, Узбекистан и др.
ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ».
Диплом I степени в категории «Электронная промышленность».
ОАО «ИНТЕГРАЛ» является экспортоориентированной организацией, около 90% продукции которой поставляется на экспорт.
Основными потребителями продукции организации являются компании из Российской Федерации, Китая, Южной Кореи, Индии и других.
ОАО «Гродненский механический завод».
Диплом I степени в категории «Автомобилестроение».
Предприятие выпускает специальную автомобильную технику на базе различных шасси, прицепов и полуприцепов.
В 2023 и 2024 годах все экспортные поставки осуществлялись в Российскую Федерацию.
Доля экспортных поставок в общей выручке в 2024 году составила 78,3%.
ООО «Производственное объединение “Энергокомплект”.
Диплом I степени в категории «Электротехническая промышленность».
Номенклатура выпускаемой кабельно-проводниковой продукции превышает 100 тыс. макро-размеров.
Предприятие осуществляет поставки кабельно-проводниковой продукции более чем в 30 стран.
ООО «Белорусский цементный завод».
Диплом I степени в категории «Промышленность строительных материалов и изделий».
Предприятие входит в состав холдинга «Белорусская цементная компания» и является одним из крупнейших производителей строительной продукции.
С 2022 года весь экспорт цемента был перенаправлен в Российскую Федерацию. На экспорт реализуется более 60% выпускаемых предприятием цементов.
РУП «Белмедпрепараты».
Диплом I степени в категории «Фармацевтическая и биотехнологическая промышленность».
За 2024 год доля экспорта в общем объеме производства предприятия составила 45,7%. Продукция экспортируется в 20 стран мира: Российскую Федерацию (78,7%), страны СНГ, Вьетнам и др.
Продолжение — в следующих публикациях.
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