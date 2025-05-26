В Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки

Следует помнить, что на испытания не разрешается проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦЭ, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета, пропуска, калькулятора (только на ЦЭ по химии и физике). Запрещено также фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других для выполнения экзаменационной работы, вносить информацию в бланк ответов после окончания времени, отведенного на выполнение экзаменационной работы, иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, шпаргалки, выносить из аудиторий и пункта проведения ЦЭ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, фотографировать экзаменационные материалы, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ЦЭ, произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения ЦЭ без сопровождения педагогического работника вне аудитории. Нарушитель удаляется из аудитории. Он сможет пройти ЦЭ по данному учебному предмету в иной срок в августе текущего года.