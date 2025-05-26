В Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня стартует централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ) в единые сроки, сообщает БЕЛТА.
Сегодня состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ в этом году сдадут более 56 тыс. выпускников 11-х классов. Пройдут испытания в 144 пунктах. Наиболее востребованными предметами стали русский язык — его выбрали более 46 тыс. выпускников, математика — почти 19 тыс. учащихся, и белорусский язык — тест напишут более 10 тыс. человек.
В 2025 году набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек. Сколько из них на бюджет? В Беларуси уточнили перечень запрещенных действий во время прохождения ЦТ «Дисциплинированность выросла». Какие тенденции отмечают в пунктах проведения ЦТ в последние годы.
Участник ЦЭ должен прибыть в пункт проведения, имея при себе пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета, калькулятор (только на ЦЭ по химии и физике). Участники ЦЭ, ранее не зарегистрированные или не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность, к прохождению ЦЭ не допускаются. Также не напишет испытания участник ЦЭ, прибывший после вскрытия пакета с экзаменационными работами.
Следует помнить, что на испытания не разрешается проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦЭ, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета, пропуска, калькулятора (только на ЦЭ по химии и физике). Запрещено также фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других для выполнения экзаменационной работы, вносить информацию в бланк ответов после окончания времени, отведенного на выполнение экзаменационной работы, иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, шпаргалки, выносить из аудиторий и пункта проведения ЦЭ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, фотографировать экзаменационные материалы, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ЦЭ, произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения ЦЭ без сопровождения педагогического работника вне аудитории. Нарушитель удаляется из аудитории. Он сможет пройти ЦЭ по данному учебному предмету в иной срок в августе текущего года.
Участник ЦЭ, не явившийся на испытание либо освобожденный во время его проведения по уважительным причинам, проходит его в резервные дни и (или) иные сроки.
Информацию о результатах ЦЭ можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. -0-