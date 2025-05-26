26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках дорог Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Контролировать скорость будут на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском, Жукова, Пушкина (на всех — 60 км/ч), Дзержинского (70 км/ч), на улицах Притыцкого, Маяковского, Денисовской, Кабушкина (на всех — 60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия. -0-