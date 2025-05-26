«Дисциплинированность выросла». Какие тенденции отмечают в пунктах проведения ЦТ в последние годы

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декан факультета довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ) Карина Гаркуша рассказала о своих наблюдениях за абитуриентами на сдаче вступительных испытаний в последние годы в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
В БГАТУ располагается один из пунктов проведения централизованного тестирования (ЦТ). «Надо сказать, что дисциплинированность абитуриентов выросла. У нас уже меньше случаев удаления за телефоны, меньше забытых документов, меньше ссор с родителями насчет того, что сдали паспорт в визовый центр. Но стараемся на всех этапах, начиная с предъявления документов, предлагать сдать мобильные телефоны и все сторонние вещи в гардероб, при входе в аудиторию еще раз напоминаем и заключительный раз говорим об этом на раздаче тестов», — рассказала Карина Гаркуша.
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Единственный вопрос, с которым пока есть нюансы, — калькуляторы. Напомним, на химию и физику разрешается взять с собой обычный непрограммируемый калькулятор. «Иногда контролирующие органы не могут определить, программируемый ли калькулятор. Мы просим, чтобы все-таки абитуриенты приносили простейшие калькуляторы. Хотели бы, чтобы РИКЗ дал четкие требования таким агрегатам, а не просто “непрограммируемый”, потому что иногда возникают такие проблемы», — отметила она.
Важная задача организационной комиссии — провести экзамен так, чтобы абитуриент чувствовал себя комфортно. «Важно хорошо все провести, спокойно, в доброжелательной обстановке, но в то же время соблюсти все требования», — заметила Карина Гаркуша.
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов добавил, что именно для спокойного проведения было сокращено количество дней проведения испытаний, а проведение централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования — совмещены. «Абитуриенты текущего и прошлых лет находятся в равных условиях. Они даже пишут свои работы в одних и тех же пунктах централизованного тестирования и экзамена, потому что, например, университет одновременно является пунктом проведения и ЦЭ и ЦТ, только ребята в разных аудиториях сидят», — дополнил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.