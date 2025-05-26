«Дисциплинированность выросла». Какие тенденции отмечают в пунктах проведения ЦТ в последние годы

В БГАТУ располагается один из пунктов проведения централизованного тестирования (ЦТ). «Надо сказать, что дисциплинированность абитуриентов выросла. У нас уже меньше случаев удаления за телефоны, меньше забытых документов, меньше ссор с родителями насчет того, что сдали паспорт в визовый центр. Но стараемся на всех этапах, начиная с предъявления документов, предлагать сдать мобильные телефоны и все сторонние вещи в гардероб, при входе в аудиторию еще раз напоминаем и заключительный раз говорим об этом на раздаче тестов», — рассказала Карина Гаркуша.