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Сильные дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси

Погода будет облачной с прояснениями. На большей части территории прогнозируются дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода будет облачной с прояснениями. На большей части территории прогнозируются дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Максимальная температура днем составит плюс 14−20 градусов, местами — плюс 21−24 градуса. -0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.