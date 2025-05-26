26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Погода будет облачной с прояснениями. На большей части территории прогнозируются дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.
Максимальная температура днем составит плюс 14−20 градусов, местами — плюс 21−24 градуса. -0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.