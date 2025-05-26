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Над Солнцем обнаружили похожий на птицу объект размером больше Земли

С одного из телескопов LASCO был получен 24 мая. На изображении можно разглядеть нечто, напоминающее птицу или летательный аппарат, за которым тянется огненный след. Размах крыльев этого объекта составляет примерно 150 тыс. км. Его высота над поверхностью Солнца достигает около 2 млн км.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые с помощью телескопа обнаружили над Солнцем объект, похожий на птицу с размером «крыла» около 150 тыс. км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

С одного из телескопов LASCO был получен 24 мая. На изображении можно разглядеть нечто, напоминающее птицу или летательный аппарат, за которым тянется огненный след. Размах крыльев этого объекта составляет примерно 150 тыс. км. Его высота над поверхностью Солнца достигает около 2 млн км. Если предположить, что это реальный, а не оптический объект, то его размер более чем в 10 раз превышает размер Земли. -0-