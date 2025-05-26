Почему Беларусь — это ключ к национальной безопасности России, пояснил эксперт

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сближение позиций Москвы и Вашингтона невозможно без учета союзнической роли Беларуси. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
«Конечно же, в рамках тех переговоров, которые мы ведем с Трампом о нормализации отношений, политического диалога, снятии санкций, мы должны видеть рядом с собой братскую Беларусь», — подчеркнул он.
По словам эксперта, Союзное государство определяет особый подход к сотрудничеству. «Я всегда говорил и продолжаю утверждать на всех уровнях, экспертных мероприятиях, совещаниях в центрах принятия решений Российской Федерации: наши элиты должны понимать стратегическую ценность Беларуси для России», — отметил он.
Коротченко: недавний разговор Путина и Трампа показал синхронизацию подходов Москвы и Вашингтона.
Коротченко выразил убежденность, что отход Минска от союзнической линии обернется для Москвы серьезными издержками. «Если вдруг, не дай бог, Беларусь будет не с нами и произойдут какие-то драматические изменения, сколько нам придется вкладываться и какую цену мы заплатим экономическую, финансовую для обеспечения своей национальной безопасности?» — задался он вопросом.
Он также подчеркнул: нельзя подходить к отношениям с Минском с сугубо прагматичной, «бухгалтерской» точки зрения. «Я глубоко убежден: вот это главная, фундаментальная мысль — рассматривать интересы Беларуси как свои собственные. Дружественная, суверенная, сильная Беларусь — это прежде всего укрепление национальной безопасности Российской Федерации», — заявил Коротченко.
Он призвал отказаться от расчетов в духе «кредитов и процентов». «Укрепление суверенитета, независимости, экономического потенциала Беларуси — это вклад в национальную безопасность России. Через призму вот этих вот вещей надо мыслить. В том числе и просчитывать: а во что нам обойдется, если вдруг произойдут драматические изменения? Сколько мы потратим на обеспечение своей безопасности — усилий, времени, человеческого ресурса? Он не безграничен», — добавил эксперт.
Коротченко назвал одной из важнейших задач российского экспертного сообщества донесение до центров принятия решений этой точки зрения: Беларусь должна оставаться союзником России, а ее устойчивость — стратегический приоритет. -0-