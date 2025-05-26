Почему Беларусь — это ключ к национальной безопасности России, пояснил эксперт

Он призвал отказаться от расчетов в духе «кредитов и процентов». «Укрепление суверенитета, независимости, экономического потенциала Беларуси — это вклад в национальную безопасность России. Через призму вот этих вот вещей надо мыслить. В том числе и просчитывать: а во что нам обойдется, если вдруг произойдут драматические изменения? Сколько мы потратим на обеспечение своей безопасности — усилий, времени, человеческого ресурса? Он не безграничен», — добавил эксперт.