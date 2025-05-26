Какие совместные проекты в агросфере могут реализовать Беларусь и Ливия, пояснили в Минсельхозпроде

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в эфире телеканала «Беларусь 1» обозначил возможные направления для развития белорусско-ливийских отношений, сообщает БЕЛТА.
Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем посетила Ливию. Этот визит — в продолжение реализации договоренностей на высшем уровне. На этот раз представители Беларуси, представляющие разные сферы и направления, на месте оценили возможные перспективы и потенциал сотрудничества.
В частности, речь шла и об агросфере. «Мы можем сегодня с учетом нашей сельскохозяйственной техники, при ее наличии и при наличии наших специалистов реализовать выращивание пшеницы на территории государства и, соответственно, получить продукты, которые в последующем будут переработаны на комбикорма, но преимущественно это будет мукомольная промышленность и производство муки. Есть у нас предприятия в Беларуси, которые готовы организовать строительство комбикормового завода с цехом по производству муки», — подчеркнул Юрий Горлов.
Также были изучены направления для взаимодействия в сфере здравоохранения и др. -0-