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Какие совместные проекты в агросфере могут реализовать Беларусь и Ливия, пояснили в Минсельхозпроде

Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем посетила Ливию. Этот визит — в продолжение реализации договоренностей на высшем уровне.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в эфире телеканала «Беларусь 1» обозначил возможные направления для развития белорусско-ливийских отношений, сообщает БЕЛТА.

Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем посетила Ливию. Этот визит — в продолжение реализации договоренностей на высшем уровне. На этот раз представители Беларуси, представляющие разные сферы и направления, на месте оценили возможные перспективы и потенциал сотрудничества.

В частности, речь шла и об агросфере. «Мы можем сегодня с учетом нашей сельскохозяйственной техники, при ее наличии и при наличии наших специалистов реализовать выращивание пшеницы на территории государства и, соответственно, получить продукты, которые в последующем будут переработаны на комбикорма, но преимущественно это будет мукомольная промышленность и производство муки. Есть у нас предприятия в Беларуси, которые готовы организовать строительство комбикормового завода с цехом по производству муки», — подчеркнул Юрий Горлов.

Также были изучены направления для взаимодействия в сфере здравоохранения и др. -0-