Открыть мастерскую, испечь торт, сделать стрижку. Как прошел ProfSkills Belarus

Среди компетенций — креативные, творческие профессии. Молодой специалист Азалия Вазагиева горит парикмахерским делом еще с 8-го класса. Она рассказала, что однажды случайно поучаствовала в чемпионате — зашла на тренировку своей подруги. Так и закрутилось. «Интересно наблюдать за тем, как работают люди из других стран, — у каждого свои фишки и приемы. На испытании очень четкие тайминги. До этого делали мужскую химическую завивку — на весь процесс нам давалось всего 2 часа 25 минут. Сейчас наращивали на стрижку пряди», — рассказала она.