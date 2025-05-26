Открыть мастерскую, испечь торт, сделать стрижку. Как прошел ProfSkills Belarus

Второй конкурсный день ProfSkills Belarus 2025 подошел к концу. Участники Республиканского конкурса профессионального мастерства после плодотворной работы с нетерпением ждут результатов — их объявят завтра утром, 26 мая. Корреспондент БЕЛТА посмотрела, какие испытания подготовили организаторы на сегодня и как конкурсанты с ними справлялись.
На Футбольном манеже оживленно было даже во время обеденного перерыва: казалось бы, после напряженной работы участники наконец-то могут расслабиться. Но впереди еще много задач, а значит, с отдыхом придется повременить.
Три дня профессионалы из самых востребованных сфер страны — обучающиеся колледжей и вузов, молодые рабочие — соревновались между собой за звание победителя. На кону — денежные вознаграждения и льготы при поступлении в вузы. 50 компетенций, более 300 конкурсантов из Беларуси, 100 иностранных конкурсантов — все это конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025.
Судьи — эксперты по каждой компетенции. Были и региональные эксперты, которые приехали на соревнование вместе с участниками. Среди новых для конкурса отраслей — современное сельское хозяйство. Представлен также блок Inclusive Skills. В нем участвуют ребята, которые имеют определенные ограничения по здоровью.
Ректор РИПО (это учреждение вместе с Минобразования выступает организатором конкурса) Валерий Голубовский обратил внимание, что конкурс расширяет свои масштабы из года в год. В 2025 году самая большая представленность зарубежных стран — их семь, раньше стабильно было две: Российская Федерация и Казахстан. Благодаря таким изменениям зарубежные практики активно внедряются в профобразование Беларуси. Например, в ходе сотрудничества с Китаем постепенно появляется новая специальность — «специалист по искусственному интеллекту».
По словам заместителя начальника центра научно-методического обеспечения цифровизации профессионального образования РИПО Анны Алесенко, организаторы каждый год стремятся расширять перечень профессий, чтобы показать различные перспективные направления абитуриентам. «Для нас как организаторов самым сложным при подготовке мероприятия было найти такую площадку, которая позволила бы нам вместить все компетенции в одном месте. Это оказалось непосильной задачей, поэтому в этом году конкурс проходит на трех локациях — мероприятие получилось самым многочисленным», — сказала она.
Одним из зарубежных участников стал Сергей Локтионов, который далеко не впервые участвует в соревнованиях, но все же, как он признался, в другой стране тяжелее морально. Задание, которое он выполнял в Минске, связано со столярным делом — на изготовление изделия отводилось 11 часов. В этой сфере юный мастер уже пятый год, на будущее — большие планы. «Хочу позже попробовать открыть свою мастерскую», — поделился он.
Многие специальности были связаны с техникой и компьютерным обеспечением. «Внедряем новые технологии в работу. Мы не говорим о полной замене старых специальностей, а об их развитии. Например, установка нового программного обеспечения, использование и совершенствование 3D-моделирования в строительстве, благодаря чему компьютер отображает все инженерные системы коммуникаций. Также заметен рост количества электротранспорта на дорогах — значит, необходимо больше специалистов по обслуживанию. Поэтому эти технологии представлены в базовой системе обучения и конкурсных заданиях», — пояснил Валерий Голубовский.
Среди компетенций — креативные, творческие профессии. Молодой специалист Азалия Вазагиева горит парикмахерским делом еще с 8-го класса. Она рассказала, что однажды случайно поучаствовала в чемпионате — зашла на тренировку своей подруги. Так и закрутилось. «Интересно наблюдать за тем, как работают люди из других стран, — у каждого свои фишки и приемы. На испытании очень четкие тайминги. До этого делали мужскую химическую завивку — на весь процесс нам давалось всего 2 часа 25 минут. Сейчас наращивали на стрижку пряди», — рассказала она.
Главный эксперт по компетенции «Кондитерское искусство» Светлана Кобанькова в сфере с 2001 года. Уже третий день молодые кондитеры трудятся в поте лица над своими шедеврами, ее же дело — контроль качества. Кто-то рядом наспех убирает стол, вдалеке другой участник переливает тесто. Программа соревнования весьма объемная: каждое из заданий занимает 16 часов.
«Сначала из зефира делали объемные цветы, затем несколько видов тортов. На второй день — двухъярусные торты с кремом, а еще подготавливали фигурки. Сегодня — метровую композицию из карамели и два вида конфет. Как жюри смотрим на текстуру, высоту, толщину и, конечно, вкусовые качества и санитарное состояние. У кого-то все выходит с первого раза, у кого-то могут сдавать нервы, но они все равно берут себя в руки и идут до конца», — рассказала кондитер.
Тем временем издали манил аромат цветов — там расположились флористы. Сегодня они делали композицию на иголках. Такая техника создает эффект, словно цветы держатся в воздухе без опоры. Бережное обращение с цветком — одно из основных требований экспертов.
«Узнала о конкурсе совершенно случайно от своего мастера. Мне говорили: будет сложно эмоционально и физически. Но это точно стоило того. Уверена: главное — чтобы изделие нравилось самому себе, ведь взгляд на красоту у всех людей все равно разный», — поделилась участница Виктория Дьякова.
В ходе конкурсной программы проходили соревнования по таким областям, как строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творческие профессии и мода, производственные и инженерные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги.
Участники конкурса, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами, денежными призами. Помимо этого, победители и призеры конкурсных компетенций получат льготы при поступлении в профильные вузы либо при переходе на уровень среднего специального образования, если обучаются в учреждении профессионально-технического образования. И, конечно, лучшие будут включены в состав национальной сборной по профессиональному мастерству и смогут представить страну на международном уровне.
Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,
БЕЛТА. -0-