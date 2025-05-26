Василец: когда Вашингтон говорит про отношения с Москвой, имеется в виду недопущение ядерной войны

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда в США говорят о необходимости восстановить отношения с Россией, речь идет прежде всего про недопущение ядерной войны. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
«Американцы планируют оставить Евросоюз в постоянном конфликте с Россией. А когда США говорят про восстановление своих отношений с Россией, то имеют в виду прежде всего недопущение третьей мировой войны, которая может стать ядерной. Потому что с экономической точки зрения торговли с Россией у США практически нет. Речь идет про категории товаров, которые утверждены по линии президентов. Это процент на уровне погрешности», — сказал Дмитрий Василец.
Василец: программа максимум для США и Британии — навязать Евросоюзу чужую войну.
Таким образом, полагает общественный деятель, для США важно, чтобы вероятность ядерной войны с Россией находилась на минимальном уровне. Кроме того, Вашингтон хочет оставаться своего рода диалоговой площадкой для того, чтобы регулировать градус конфликта, максимально эффективно ослабляя Европу.
«Можно, конечно, гипотетически допускать подобного рода конфликт и с ужасом анализировать происходящее. Например, журналисты застали лидеров Франции, Германии и Британии, которые вынуждены были прятать различные предметы, которые предназначаются для употребления наркотиков. Многие задумались, что в таких ядерных странах, как Франция и Британия, ядерные кнопки находятся у наркоманов. И это очень серьезная проблема», — уверен Дмитрий Василец.
Тем не менее, добавил он, англосаксы действуют результативно и осторожно, чтобы не переводить конфликт с Россией в разряд ядерного. -0-