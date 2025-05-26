Василец: когда Вашингтон говорит про отношения с Москвой, имеется в виду недопущение ядерной войны

«Американцы планируют оставить Евросоюз в постоянном конфликте с Россией. А когда США говорят про восстановление своих отношений с Россией, то имеют в виду прежде всего недопущение третьей мировой войны, которая может стать ядерной. Потому что с экономической точки зрения торговли с Россией у США практически нет. Речь идет про категории товаров, которые утверждены по линии президентов. Это процент на уровне погрешности», — сказал Дмитрий Василец.