Шерстнев хотел бы пока совмещать работу в Управделами с постом главы федерации футбола

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Николай Шерстнев, который недавно назначен заместителем управляющего делами Президента Беларуси, хотел бы пока совмещать эту работу с постом председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола». Это следует из его заявлений в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Николай Шерстнев в числе других чиновников уже в новом качестве заместителя управляющего делами Президента сопровождал главу государства в его рабочей поездке в Петриковский район 24 мая. Журналисты поинтересовались у него, намерен ли он одновременно возглавлять и федерацию футбола.
«Пока эту тему мы не обсуждали. Хотелось бы мне завершить те начатые дела, чтобы они не остановились на полпути, — сказал Николай Шерстнев. — Наша задача — с 6−7 лет взять детей под контроль, дать им возможность соревновательной практики».
По его словам, в отношении других возрастных групп, вплоть до 17 лет, уже приняты все необходимые положения, в стране выстроена система соревнований. «Это очень важно. И я бы, конечно, не хотел, чтобы это все буквально остановилось», — сказал чиновник. -0-