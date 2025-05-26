Шерстнев хотел бы пока совмещать работу в Управделами с постом главы федерации футбола

По его словам, в отношении других возрастных групп, вплоть до 17 лет, уже приняты все необходимые положения, в стране выстроена система соревнований. «Это очень важно. И я бы, конечно, не хотел, чтобы это все буквально остановилось», — сказал чиновник. -0-