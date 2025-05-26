Нетрезвый бесправник в Бресте пытался оказать сопротивление сотрудникам ГАИ

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ задержали нетрезвого бесправника. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
На улице 28 Июля экипаж дорожно-патрульной службы подал сигнал об остановке автомобилю Honda. Водитель сначала стал отказываться выходить из машины, а в ходе задержания оказал милиционерам активное сопротивление. У находившегося за рулем 26-летнего иностранца были явные признаки опьянения. Также выяснилось, что он никогда не имел водительского удостоверения. От освидетельствования мужчина отказался.
В отношении задержанного составлено четыре административных материала, а также возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку, фигурант водворен в ИВС. -0-