Нетрезвый бесправник в Бресте пытался оказать сопротивление сотрудникам ГАИ

На улице 28 Июля экипаж дорожно-патрульной службы подал сигнал об остановке автомобилю Honda. Водитель сначала стал отказываться выходить из машины, а в ходе задержания оказал милиционерам активное сопротивление. У находившегося за рулем 26-летнего иностранца были явные признаки опьянения. Также выяснилось, что он никогда не имел водительского удостоверения. От освидетельствования мужчина отказался.