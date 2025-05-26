25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Министерства образования в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказали, какие квалификации и специальности появились в учреждениях образования в этом году.
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов рассказал, что в Беларуси 47 учреждений высшего образования, 42 — государственной формы собственности и 5 — частной. Всего в высших учебных заведениях преподают около 300 специальностей.
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Заместитель начальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова добавила, что на уровне ПТО прием осуществляется на почти 250 рабочих профессий. «Здесь у нас гибко изменяется ежегодно для отдельных колледжей структура подготовки и приема. В этом году традиционно прекращается прием по 82 невостребованным квалификациям, при этом добавилось 115. Ежегодно проводят анализ учредители учреждений ПТО (исполкомы) во взаимодействии с заказчиками кадров на три года обучения, какие квалификации понадобятся на базовых предприятиях этих колледжей через три года. По результатам этой “ревизии” осуществляется корректировка приема в отдельных учреждениях образования», — пояснила она.
Кроме того, появилось 5 квалификаций, которых раньше в стране вообще не было. «Например, по заказу нашего замечательного “Красного пищевика” открывается подготовка изготовителя мармеладно-пастильных изделий. Это новая профессия для республики. Или, например, открывается квалификация “слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов” в Витебске, а также “слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов”. Также две квалификации открываются под нужды “Керамина” в Минске. Поэтому здесь очень динамично», — рассказала Александра Петрова.
Уровень профессионально-технического образования, по ее мнению, самый близкий к работодателю. «Набор квалификаций для базовых предприятий меняется динамично. Здесь важно, чтобы каждое предприятие взаимодействовало с тем учреждением образования, которое является базовым. Тогда эти трехлетние прогнозы будут максимально приближены к тем потребностям экономики, которые актуальны не только сейчас, но и через три года», — уверена специалист.
Что касается уровня среднего специального образования, то прием осуществляется почти по 200 специальностям. «Здесь разброс специальностей шире — от медицинских до технических. Безусловно, также осуществляется корректировка структуры приема, и также у нас есть новые специальности на уровне среднего специального образования. Это и специальности в сфере информационно-коммуникационных технологий, и технические, такие как, например, кузовной ремонт транспортных средств, и воспитательная работа, которую мы открываем впервые в республике для собственных нужд, системы образования, а также это специальность “техническая эксплуатация мультимедийных систем” для организаций сферы связи. Мы очень мобильно обновляем структуру подготовки и пытаемся реагировать на все изменения на рынке труда, которые прогнозируются через 3−4 года», — заключила Александра Петрова. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.