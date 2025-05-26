Какие квалификации и специальности появились в учреждениях образования в этом году

Что касается уровня среднего специального образования, то прием осуществляется почти по 200 специальностям. «Здесь разброс специальностей шире — от медицинских до технических. Безусловно, также осуществляется корректировка структуры приема, и также у нас есть новые специальности на уровне среднего специального образования. Это и специальности в сфере информационно-коммуникационных технологий, и технические, такие как, например, кузовной ремонт транспортных средств, и воспитательная работа, которую мы открываем впервые в республике для собственных нужд, системы образования, а также это специальность “техническая эксплуатация мультимедийных систем” для организаций сферы связи. Мы очень мобильно обновляем структуру подготовки и пытаемся реагировать на все изменения на рынке труда, которые прогнозируются через 3−4 года», — заключила Александра Петрова. -0-