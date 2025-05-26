«Ставлю для современного зрителя». Режиссер Большого о подготовке оперы «Орлеанская дева»

Большой театр Беларуси свой день рождения отметил открытой репетицией оперы «Орлеанская дева» Чайковского в постановке режиссера Георгия Исаакяна. Корреспонденты БЕЛТА вместе с 50 счастливчиками-зрителями смогли побывать в закулисье.
Георгий Исаакян перед началом репетиции обратился к зрителям, погрузив их в действие. «Нам самом деле все, что сейчас будет происходить, абсолютно противоречит правилам театра. Потому что репетиция — это интимный процесс, который происходит за закрытыми дверями между режиссером, дирижером и артистами. Это ежедневное кропотливое выращивание спектакля, ведь он как хрупкий цветок, который нужно оберегать. В том числе от большого количества наблюдателей», — пояснил он.
Режиссер уверен, что при таком количестве наблюдателей, когда роль еще не отработана, не готова быть показанной зрителю, артисту хочется закрыться. Но на открытой репетиции им предстояло показать обратную сторону своей работы, с постоянными повторами и шлифовками некоторых моментов. «Перед зрителями хочется открыться, когда все уже готово. Хотя многие недели подготовки мы здесь мучаемся, страдаем, раскаиваемся, радуемся, не спим ночами и думаем, что там получается. Весь этот процесс, невидимые миру слезы — а вы о них даже не догадываетесь», — добавил он.
«Орлеанская дева» — это история Жанны д’Арк, французской девушки, проникнутой идеей освобождения родины. «Это экстремально сложная опера. Именно поэтому она очень редко появляется на сцене даже в России, где она родилась. В Минске она чуть ли не первый раз будет исполняться. Поэтому напряжение, которое у певцов связано с исполнением партий, дополнительно увеличивает стресс, они очень нервничают сегодня, представляя зрителям неотработанную работу», — напомнил Георгий Исаакян.
Перед зрителями предстает некий собор. Пока что больше в воображении, ведь репетиции не на главной сцене и без полных декораций. Внутри этого собора видится импровизированная сцена, на которой повествуется религиозная мистерия о жизни Жанны д’Арк.
Георгий Исаакян работает с артистами бережно, каждому лично объясняет его роль, действия, и даже сам водит сценическими маршрутами. В роли юной Жанны перед зрителями предстала солистка оперы Большого театра Дарья Горожанко, а чуть позже ее сменила заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова. Это обычная театральная практика, когда на одну роль готовятся несколько артисток. «Готовить нескольких исполнителей одной роли — это еще одна сложность в профессии оперного режиссера, поскольку малейшее нездоровье — и артист не может петь, особенно такую сложную партию. Поэтому у нас всегда репетируют минимум два, а лучше три или четыре артиста. Таким образом, получается, что режиссер ставит несколько спектаклей одновременно — разные сочетания голосов дают абсолютно непохожие спектакли», — рассказал Георгий Исаакян. И у зрителей была возможность воочию увидеть такие разные спектакли один за одним, с разными артистами.
После репетиции у зрителей была возможность пообщаться с Георгием Исаакяном. Их интересовали различные аспекты работы режиссера, в особенности связанные с «Орлеанской девой». Он рассказал, что с этим спектаклем он познакомился давно, еще работая в Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского. «Это безумное, редко идущее произведение на самом деле. Очень долгие десятилетия она шла только в одном театре Советского Союза, где мне посчастливилось 20 лет прослужить. И мною вводилось много артистов в этот спектакль. И получается, что, с одной стороны, я с ней давно знаком, но здесь, в Большом театре, я впервые ставлю как режиссер», — пояснил он.
Если смотреть отрывок, представленный на сегодняшнем показе, то зритель видит сразу двух Иоанн (Жанна д’Арк). Одна — это роль актрисы в мистерии, а вторая находится среди посетителей собора. «Всегда, когда ты берешь какой-то исторический сюжет в сегодняшнем театре, возникает вопрос — устанавливает ли эта вещь диалог со зрителями? Здесь важно не быть ханжой и не говорить нелепости себе и окружающим. Потому что, положа руку на сердце, нам всем здесь присутствующим история Жанны д’Арк, в общем, безразлична. Я видел этот спектакль в традиционном варианте и понимаю, что сегодня на него придет от силы человек 15, половина из которых уйдет в антракте. А для режиссера страшнее пустого зала ничего нет», — отметил Георгий Исаакян.
«Я всегда говорю, что не бывает вчерашнего театра, только сегодняшний. Не нужно ставить как вчера. Ведь то, что мы сегодня считаем классикой, в какой-то момент было авангардом. Люди сидели в зале разинув рты. Если вам сейчас показать те спектакли, вам будет откровенно скучно. А скучающий зритель для режиссера приговор. Я готов видеть несогласного, ненавидящего меня, но заинтересованного, сидящего на краю стула, но не скучающего. Готовя нашу “Орлеанскую деву”, мы вместе с художником Алексеем Трегубовым и дирижером Артемом Макаровым решили поразмышлять о том, что такое быть святым. Вот в этом городке, где все чествуют Жанну д’Арк и клянутся, что обожают ее, появляется девушка, которая говорит: “А вы готовы сегодня верить в Господа, как верила Жанна д’Арк, готовы так же истово молиться, как молилась она?”. И все смотрят на нее, как на безумную, потому что сегодня решиться быть святым может только безумный человек. Мне кажется, что такой разговор современному зрителю будет интереснее, чем какая-то абстрактная французская Иоанна», — пояснил режиссер.
Георгий Исаакян подчеркнул, что его работа сегодня заключается в поиске мостика между актерами и современной публикой. «Я не ставлю в расчете на абстрактного собеседника, а ориентируюсь на вас», — обратился он к собравшимся.
Объектом любопытства некоторых зрителей стал момент, когда одна из актрис мистерии после ее завершения возвращается в поисках потерянной сережки. Режиссер рассказал, что этот эпизод был добавлен из реальной театральной жизни. «В театре такое происходит практически на каждом спектакле, когда артистка ищет пропавшую сережку или кольцо. Это просто такие маленькие очаровательные знаки жизни, что вот есть примадонна, которая исполняет арию, а также и банальный мир вокруг нее», — улыбается Георгий Исаакян.
«Нам хочется сейчас искренности, какой-то настоящей глубокой веры. И “Орлеанская дева” — одно из важнейших произведений об этом. Ведь то, что ее сожгли на костре, — это метафора, потому что она сама себя сжигает своей жизнью, неистовой верой», — поделился режиссер мнением, отвечая на вопрос об актуальности оперы Чайковского.
Георгий Исаакян отметил, что сегодня была маленькая репетиция, хоть на сцене и находилось около 15 человек. «Для драматического театра это невыносимое количество человек, потому что там четыре человека — это уже большой спектакль. А у нас большой спектакль — 200 человек. С годами ты привыкаешь, что должен контролировать огромное количество всего происходящего не только на сцене, но и вокруг нее, в оркестровой яме. Потому что большая часть спектакля — это дирижер и оркестр. Именно поэтому режиссер должен читать ноты, говорить с дирижером на его языке, с певцами — на их, понимать, как переводить с певческого на дирижерский, а еще бегать между всеми, вести переговоры, договариваться со всеми. Театром занимаются только те люди, которым это действительно нравится. Может, со стороны и кажется, что это легко, но это тяжелая работа», — уверен режиссер.
Возможность увидеть внутреннюю кухню Большого театра предоставилась 50 счастливчикам. Их выбрали из множества желающих, которые отправляли свои истории знакомства и любви к Большому.
Бывшая брестчанка Ирина Собко не так давно переехала на постоянное жительство в Минск, и одним из важных пунктов при выборе города она отметила возможность посещать различные культурные мероприятия. «Любовь к Большому началась в январе, и до сегодняшнего дня я старалась посещать все, что только можно. Успеть купить билеты не всегда есть возможность из-за большого ажиотажа. С удовольствием посещаю экскурсии и всем всегда рассказываю, как тут здорово. Есть желание посмотреть как можно больше всего, что здесь есть. Это восторг! Сегодня была уникальная возможность, и я не могла ее упустить. Мурашки по коже, а местами сдерживала слезы. Видеть готовую постановку на сцене — это одно, а здесь живые и разные эмоции, каждая нота долетает до сердца и души», — поделилась женщина.
Еще одна постоянная зрительница Тамара Высоцкая познакомилась с оперой, еще будучи пятиклассницей в Новогрудке. Они тогда в музыкальной школе изучали «Онегина» Чайковского и группой посещали Большой. «Тогда было принято, чтобы дети воочию послушали голоса и перенесли все свои чувства на музыку. В своем письме я писала о том, как, будучи маленькой провинциальной девочкой, увидела бархатный красный зрительный зал, огромную люстру, и, конечно, об опере, которая произвела глубокое впечатление. Это все до сих пор в моей памяти — каждый раз, приходя в театр, непроизвольно взглядом обращаешься к люстре. В студенческие годы мои рандеву с театром продолжались, смотрела все, что можно было. А как-то раз, когда здесь показывали оперу “Иван Сусанин”, сразу с катка привела с собой целую группу ребят. И мы прямо так, с коньками на плечах, смотрели спектакль. У меня также есть традиция — каждый год 31 декабря я хожу в Большой, — смеется женщина. — Сегодняшняя репетиция стала для меня открытием, я знала, что эта опера сложная, но даже не представляла, насколько она красивая. Это не готовый спектакль, и я как будто подглядываю. И прямо сегодня, сидя в зале, я уже купила билет на премьеру. Уверена, что это будет грандиозно».
Работа над «Орлеанской девой» началась еще в начале театрального сезона и завершит его. Премьерные показы оперы пройдут 17 и 18 июня.
Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,
БЕЛТА. -0-