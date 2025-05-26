«Ставлю для современного зрителя». Режиссер Большого о подготовке оперы «Орлеанская дева»

Еще одна постоянная зрительница Тамара Высоцкая познакомилась с оперой, еще будучи пятиклассницей в Новогрудке. Они тогда в музыкальной школе изучали «Онегина» Чайковского и группой посещали Большой. «Тогда было принято, чтобы дети воочию послушали голоса и перенесли все свои чувства на музыку. В своем письме я писала о том, как, будучи маленькой провинциальной девочкой, увидела бархатный красный зрительный зал, огромную люстру, и, конечно, об опере, которая произвела глубокое впечатление. Это все до сих пор в моей памяти — каждый раз, приходя в театр, непроизвольно взглядом обращаешься к люстре. В студенческие годы мои рандеву с театром продолжались, смотрела все, что можно было. А как-то раз, когда здесь показывали оперу “Иван Сусанин”, сразу с катка привела с собой целую группу ребят. И мы прямо так, с коньками на плечах, смотрели спектакль. У меня также есть традиция — каждый год 31 декабря я хожу в Большой, — смеется женщина. — Сегодняшняя репетиция стала для меня открытием, я знала, что эта опера сложная, но даже не представляла, насколько она красивая. Это не готовый спектакль, и я как будто подглядываю. И прямо сегодня, сидя в зале, я уже купила билет на премьеру. Уверена, что это будет грандиозно».