Приезжают из Новогрудка и Бреста. Выставка «Дорога к Победе» в выходные привлекает еще больше посетителей

По словам заместителя главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Светланы Прибыш, посмотреть экспозицию едут из разных уголков республики. «Не только жители Минска, но и жители самых разных городов — Новогрудка, Борисовского района. Откуда только не едут! — сказала она. — Если в будние дни выставку посещают больше организованные группы, например школьников или работников организаций (в частности, нас посещали работники одного из троллейбусных парков Минска), то в выходные дни — в основном посетители с детьми: семьи с детьми, молодые семьи, дедушки и бабушки ведут своих внуков».