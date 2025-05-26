Приезжают из Новогрудка и Бреста. Выставка «Дорога к Победе» в выходные привлекает еще больше посетителей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция «Дорога к Победе», приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, продолжает работать в Минском международном выставочном центре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По словам заместителя главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Светланы Прибыш, посмотреть экспозицию едут из разных уголков республики. «Не только жители Минска, но и жители самых разных городов — Новогрудка, Борисовского района. Откуда только не едут! — сказала она. — Если в будние дни выставку посещают больше организованные группы, например школьников или работников организаций (в частности, нас посещали работники одного из троллейбусных парков Минска), то в выходные дни — в основном посетители с детьми: семьи с детьми, молодые семьи, дедушки и бабушки ведут своих внуков».
В день экспозицию посещают в среднем около 3 тыс. человек. Число посетителей разнится день ото дня, но в выходные поток, как правило, больше, уточнила Светлана Прибыш.
В числе желающих посмотреть экспозицию сегодня был житель Бреста Александр Степанов, бывший военнослужащий (отслужил 32 года), подполковник в отставке. В Минске он навещает дочку. «Выставка современная, с использованием эпизодов из кинофильмов. Очень хорошая выставка, мне понравилась», — поделился он впечатлениями. Также впечатлил музей в мемориальном комплексе «Хатынь», который мужчина посещал с дочерью вчера, 23 мая. «Современный музей, очень сильный», — такую характеристику он дал той экспозиции.
По словам Александра Степанова, выставка в ММВЦ интересна тем, что последовательно отражает все битвы, ставшие переломными в Великой Отечественной войне. Много кинофотодокументов. Показаны будни партизан, что дорогого стоит. Посетитель также рассказал, что не первый раз в Минском международном выставочном центре. Несколько месяцев назад он был здесь на выставке достижений суверенной Беларуси «Моя Беларусь».
Семей с детьми сегодня действительно было много. Дмитрий привел сына Артема показать и рассказать о Великой Отечественной войне: как начиналась, как проходили военные действия, сколько людей погибло. По словам посетителя, дети должны понимать и хранить память о дедах и прадедах. В этом и заключается смысл патриотического воспитания — в этом русле он и воспитывает сына.
Как сообщалось, экспозиция предполагает погружение посетителя в основные темы Великой Отечественной войны: от ее начала в 1941 году, боев на территории Беларуси до геноцида белорусского народа и рассказа о том, что происходило в период оккупации с 1941 по 1944 год.
В экспозиции очень много интерактива: различные карты, фильмы, терминалы, голограммы. Например, в теме обороны Брестской крепости с помощью голограммы воссоздан один из трагических эпизодов — расстрел комиссара Фомина. 30 июня 1941 года комиссар Фомин был схвачен фашистами и расстрелян у Холмских ворот.
В общей сложности в минском МВЦ представлено более 600 экспонатов. Выставку можно посетить до 5 июля включительно (выходной день — понедельник) по адресу: Минск, улица П. Меделки, 24.-0-