«Уже начинают звереть». Баранец о милитаризации Европы и консолидации европейских ВПК

Таким образом, считает военный обозреватель, европейские лидеры не решатся на агрессию против Беларуси и России. Хотя планы об отправке своих войск в Украину некоторые политики Евросоюза все еще вынашивают. В этом случае, добавил Виктор Баранец, российскому руководству придется принимать самые решительные меры. И в целом, констатировал он, Беларусь и Россия внимательно наблюдают за продолжающейся милитаризацией Европы и здраво оценивают возможные риски, вызовы и угрозы.