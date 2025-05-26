«Уже начинают звереть». Баранец о милитаризации Европы и консолидации европейских ВПК

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе наблюдается консолидация военных и военно-промышленных комплексов, но Беларуси и России есть чем ответить на возможную агрессию. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Бундесвер должен стать сильнейшей армией в Европе. По мнению военного обозревателя, подобные заявления следует всерьез воспринимать в том случае, если польская, французская и британская армии тоже начнут «накачивать мускулы». Виктор Баранец обратил внимание, что у руководства Польши уже есть планы удвоить личный состав вооруженных сил.
«Такие же мускулы накачивает и французская армия. В Европе наблюдается консолидация военных и военно-промышленных программ. Но нужно сразу успокоить белорусский и российский народы. Как бы в Европе ни петушились, они страшно боятся нашего ядерного оружия, — уверен Виктор Баранец. — Пусть они там дуреют, грабят собственные народы. Слава богу, наши деды и отцы оставили нам ядерные мечи».
Баранец: чем больше крепнет союз Беларуси и России, тем сильнее злятся враги.
Таким образом, считает военный обозреватель, европейские лидеры не решатся на агрессию против Беларуси и России. Хотя планы об отправке своих войск в Украину некоторые политики Евросоюза все еще вынашивают. В этом случае, добавил Виктор Баранец, российскому руководству придется принимать самые решительные меры. И в целом, констатировал он, Беларусь и Россия внимательно наблюдают за продолжающейся милитаризацией Европы и здраво оценивают возможные риски, вызовы и угрозы.
«Вы видите, они (европейские лидеры. — Прим. БЕЛТА) уже начинают звереть. А ведь можно было бы спокойно и мирно жить, развивать экономику, свернуть военные бюджеты, не стращать друг друга скорым нападением… И вот эта якобы угроза со стороны России странам Запада нагнетается искусственно», — подчеркнул Виктор Баранец. По его мнению, западным государствам не дает покоя тот факт, что Россия располагает таким количеством природных ресурсов и территорий. -0-