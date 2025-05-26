Формы трудоустройства учащейся молодежи. В Минобразования рассказали, как найти работу

По ее словам, в прошлом году хороший результат показала организация горячей линии при образовательном ведомстве по информированию родителей и учащихся о возможностях по трудоустройству. «Горячая линия у нас работала всего неделю, за это время поступило более 100 обращений, где нашими сотрудниками были разъяснены все пути трудоустройства молодежи. На самом деле, количество желающих работать постоянно растет. В прошлом году общее количество молодежи в студотрядах составило около 58 тыс. человек, 50% из которых были несовершеннолетними. Всеми формами занятости было охвачено 120 тыс. ребят. Мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году уже есть рост — более 5 тыс. человек работают в студенческих отрядах, другими формами занятости охвачено 8,5 тыс. человек. Планируем, что за год около 120 тыс. молодых людей будут обеспечены трудоустройством», — проинформировала Виолетта Кравцова.