Формы трудоустройства учащейся молодежи. В Минобразования рассказали, как найти работу

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультант управления по делам молодежи главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виолетта Кравцова рассказала в пресс-центре БЕЛТА, в каких формах может трудоустроится учащаяся молодежь.
Виолетта Кравцова отметила, что система образования на постоянной основе решает задачи трудового воспитания молодежи как несовершеннолетней, так и совершеннолетней — студентов вузов. «Данная мера является в том числе профилактической. Кроме того, трудоустройство в свободное от учебы время является востребованным у молодежи. На данный момент ребята могут устроиться по нескольким направлениям: студотрядовское движение, которое пользуется популярностью, временная трудовая занятость, индивидуальное трудоустройство, а также лагеря труда и отдыха. Сейчас мы проводим большую информационную работу в первую очередь среди родительской общественности», — рассказала представитель Минобразования.
По ее словам, в прошлом году хороший результат показала организация горячей линии при образовательном ведомстве по информированию родителей и учащихся о возможностях по трудоустройству. «Горячая линия у нас работала всего неделю, за это время поступило более 100 обращений, где нашими сотрудниками были разъяснены все пути трудоустройства молодежи. На самом деле, количество желающих работать постоянно растет. В прошлом году общее количество молодежи в студотрядах составило около 58 тыс. человек, 50% из которых были несовершеннолетними. Всеми формами занятости было охвачено 120 тыс. ребят. Мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году уже есть рост — более 5 тыс. человек работают в студенческих отрядах, другими формами занятости охвачено 8,5 тыс. человек. Планируем, что за год около 120 тыс. молодых людей будут обеспечены трудоустройством», — проинформировала Виолетта Кравцова.
Актуальная информация о всех формах занятости размещена на информационной платформе «Молодежь Беларуси». Там можно найти все пути организации своей занятости вплоть до перечня документов, которые потребуются при трудоустройстве. -0-