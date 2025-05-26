Мельница с аистом и музей-усадьба: чем удивляют участники ProfSkills по хлебопечению

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий принимает финал VI Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus по компетенции «Хлебопечение», передает корреспондент БЕЛТА.
«Весь перечень необходимого оборудования очень удачно собран в нашем университете. Мы только год как запустили эту аудиторию, она у нас теперь уже будет преобразована в центр компетенций “Современные технологии индустрии питания”, где одной из лабораторий будет “Современные технологии хлебопекарного и кондитерского производства”. Как раз на базе этой лаборатории мы сегодня работаем», — рассказала главный эксперт финала республиканского чемпионата ProfSkills по компетенции «Хлебопечение» Раиса Кондратенко.
Участниками финала стали четыре человека из Могилевской, Минской, Витебской и Гомельской области. Все ребята — настоящие мастера своего дела, доказавшие на региональных этапах, что они лучшие в своем деле.
Состязания проходят в течение двух дней. Сегодня — заключительная часть конкурсной программы. Разнообразные хлебобулочные изделия, сдобные и слоеные, с начинками и без, ремесленный хлеб и настоящие арт-композиции, объединенные темой «Скарбы Беларусі», — участники творили настоящие кулинарные шедевры. Не испугало их и наличие тайных ингредиентов, о которых они узнали только в день старта финала.
Компетентное жюри строго оценивало работы участников по нескольким критериям. «Есть объективные и субъективные критерии оценок. Объективные связаны с массой, количеством изделий, временем подачи, наличием определенных рецептурных компонентов, которые мы проверяем по портфолио. Каждый участник привозит с собой портфолио изделий, которые они должны произвести в эти два конкурсных дня, — рассказала Раиса Кондратенко. — Есть критерии субъективные. Они отдаются на откуп экспертам. В экспертной комиссии работают 4 эксперта, один на замену. Эксперт не оценивает участника своего региона. Поэтому всегда работают 3 эксперта. В субъективных оценках у нас вкус, аромат, внешний вид, правильность форм, оригинальность исполнения и сложность».
Арт-композиции конкурсантов смогли удивить даже опытных экспертов. Мельница с аистом на крыше, корзинка с традиционными и понятными каждому белорусу символами, музей-усадьба И. Е. Репина в миниатюре, каравай, раскрывающий культурное и историческое наследие Слуцкого района, — ребята привезли в Могилев только заготовки, основная работа по сборке и украшению арт-объектов велась на месте со строгим ограничением по времени. Важно и то, что в конструкции этих произведений нет непищевых элементов.
Среди участников финала — учащаяся Могилевского государственного технологического колледжа Анна Наумова. В качестве арт-композиции она создала мельницу с аистом на крыше. Девушка учится на 2-м курсе, получает профессию «повар-кондитер». Для их колледжа участие в компетенции «Хлебопечение» — первый опыт.
«Самым сложным для меня стал второй день: нужно было все успеть — и слойку сделать, и композицию. Это было непросто, — рассказала она. — Конкурс насыщенный. Захотелось поучаствовать, попробовать что-то новое. И я не пожалела — это отличный опыт».
Анна Наумова рассказала, что над идеей композиции работали всем колледжем. Ведь в ней нужно было отразить и идею темы, и свое видение. «Самое главное для меня — возможность узнать что-то новое, получить опыт. Такие конкурсы еще и очень престижные — в будущем при трудоустройстве у меня будет выше профиль», — добавила она.
Продемонстрировать свое мастерство приехал учащийся Витебского государственного индустриального колледжа Павел Баркарь. Молодой человек учится на втором курсе по специальности «изготовление хлебобулочных изделий». «Интерес к этой профессии у меня дело семейное. Мама по образованию повар, тетя — пекарь, она училась в том же колледже, где сейчас учусь я, — отметил он. — К финалу нужно было научиться качественно работать со слоеным тестом, выбрать все параметры, которые мне пригодятся во время работы, определиться с правильной расстановкой всего необходимого на рабочем месте».
В качестве арт-композиции представитель Витебской области создаст мини-версию с авторским видением музея-усадьбы им. И. Е. Репина «Здравнево», который находится в Витебском районе. Это, отметил финалист, историческое и культурное наследие, которое необходимо сохранять. Конкурс, считает молодой человек, даст ему интересный опыт и новые знакомства. Ведь Павел Баркарь планирует развиваться в выбранной профессии, а в будущем — поступить в БГУТ. -0-