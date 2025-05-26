Мельница с аистом и музей-усадьба: чем удивляют участники ProfSkills по хлебопечению

Продемонстрировать свое мастерство приехал учащийся Витебского государственного индустриального колледжа Павел Баркарь. Молодой человек учится на втором курсе по специальности «изготовление хлебобулочных изделий». «Интерес к этой профессии у меня дело семейное. Мама по образованию повар, тетя — пекарь, она училась в том же колледже, где сейчас учусь я, — отметил он. — К финалу нужно было научиться качественно работать со слоеным тестом, выбрать все параметры, которые мне пригодятся во время работы, определиться с правильной расстановкой всего необходимого на рабочем месте».