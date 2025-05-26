Проект по временной занятости молодежи «Время добрых дел» запустит летом Минтруда

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом Министерство труда и социальной защиты запускает проект по временной занятости молодежи «Время добрых дел». Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Минтруда Сергей Кацко.
«Проект предусматривает организацию временной занятости молодежи в государственных учреждениях социального обслуживания, среди которых пансионаты, территориальные центры социального обслуживания населения. Здесь мы прежде всего отмечаем не только факт того, что ребята будут работать, но и воспитательный момент — они смогут поучаствовать в оказании помощи пожилым людям, инвалидам. Возможно, кто-то, поработав определенное время в системе соцзащиты, пожелает дальше связать свою жизнь с этой сферой. Поэтому профориентационный момент в этом тоже есть», — рассказал Сергей Кацко.
Минтруда: наниматели видят в подростках определенный резерв кадров.
Он отметил, что система основательно готовится к лету. «Уже третий год открытие летнего сезона у нас начинается с общереспубликанской ярмарки вакансий. В этом году она проходила с 21 по 25 апреля. Мероприятия по всей стране посетили более 55 тыс. ребят. Нанимателями было предложено более 53 тыс. вакансий. Практически каждый третий молодой человек уже тогда предварительно договорился о своей трудовой занятости на летний период», — подчеркнул представитель Минтруда.
По словам Сергея Кацко, число молодежи, которая работает в свободное от учебы время не только в летний период, но и в течение учебного года, растет. «К примеру, за 2024 год при содействии органов по труду и занятости было трудоустроено более 55 тыс. молодых людей. Это на 6 тыс. больше, чем в 2023 году. Если смотреть по этому году, то за 4 месяца (январь — апрель) трудоустроено уже около 8,5 тыс. Это почти на 2 тыс. больше соответствующего периода 2024 года», — констатировал он. -0-