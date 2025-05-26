Проект по временной занятости молодежи «Время добрых дел» запустит летом Минтруда

По словам Сергея Кацко, число молодежи, которая работает в свободное от учебы время не только в летний период, но и в течение учебного года, растет. «К примеру, за 2024 год при содействии органов по труду и занятости было трудоустроено более 55 тыс. молодых людей. Это на 6 тыс. больше, чем в 2023 году. Если смотреть по этому году, то за 4 месяца (январь — апрель) трудоустроено уже около 8,5 тыс. Это почти на 2 тыс. больше соответствующего периода 2024 года», — констатировал он. -0-