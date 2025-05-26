Модель из Красноярского края будет представлять Россию на конкурсе красоты в Индии

Уроженка Сосновоборска Анастасия Рыбакова стала официальной представительницей России на международном конкурсе красоты «Миссис Азия Мира 2025». Об этом девушка сообщила в соцсетях.
Анастасия — многодетная мама, воспитывающая троих детей вместе с супругом. Она также является основательницей сети модельных агентств, финалисткой конкурса «Фотомодель Мира» и обладательницей титула «Вице-миссис Красноярский край 2023».
Приглашение на конкурс, который пройдет с 18 по 24 сентября в Индии, ей вручил директор «Академии международных конкурсов красоты» Евгений Каницкий.
«Поздравляем Анастасию с этим значимым достижением и желаем успеха на мировом уровне!», — написали в соцсетях модельного агентства ARMODELS.
В комментариях красноярцы желают девушке победы, на что она отвечает «Дай бог».
Ранее рассказывали, что красноярка Ева Шмидт не победила в конкурсе красоты «Мисс Россия 2024».