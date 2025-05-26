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Модель из Красноярского края будет представлять Россию на конкурсе красоты в Индии

Уроженка Сосновоборска Анастасия Рыбакова стала официальной представительницей России на международном конкурсе красоты «Миссис Азия Мира 2025».

Уроженка Сосновоборска Анастасия Рыбакова стала официальной представительницей России на международном конкурсе красоты «Миссис Азия Мира 2025». Об этом девушка сообщила в соцсетях.

Анастасия — многодетная мама, воспитывающая троих детей вместе с супругом. Она также является основательницей сети модельных агентств, финалисткой конкурса «Фотомодель Мира» и обладательницей титула «Вице-миссис Красноярский край 2023».

Приглашение на конкурс, который пройдет с 18 по 24 сентября в Индии, ей вручил директор «Академии международных конкурсов красоты» Евгений Каницкий.

«Поздравляем Анастасию с этим значимым достижением и желаем успеха на мировом уровне!», — написали в соцсетях модельного агентства ARMODELS.

В комментариях красноярцы желают девушке победы, на что она отвечает «Дай бог».

Ранее рассказывали, что красноярка Ева Шмидт не победила в конкурсе красоты «Мисс Россия 2024».