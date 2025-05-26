В Омске назвали самые востребованные и непривлекательные профессии апреля

Аналитики hh.ru представили обзор омского рынка труда за апрель 2025 года. Количество вакансий сократилось всего на 2% по сравнению с мартом — в отдельных отраслях наблюдается резкий рост или, напротив, спад спроса на сотрудников.
Особенно остро не хватает медиков — на одну вакансию приходится всего 2,1 резюме. Высокая конкуренция среди работодателей наблюдается в розничной торговле (3,3 резюме на место) и производственном секторе (3,4).
Работодатели активнее всего искали административный персонал (вакансий стало больше на 16%), а также сотрудников в сфере спорта и красоты (+11%). Заметный прирост зафиксирован в добыче сырья (+7%), строительстве и недвижимости (+6%), аграрном секторе (+4%).
Наиболее ощутимое снижение спроса — в сфере безопасности, где число предложений упало на 14%. Меньше стало вакансий в IT, консалтинге и стратегическом управлении (по −9%), маркетинге, медицине и автосервисе (падение на 7−8%).
Больше всего вакансий традиционно приходится на рабочий персонал (27%), производство и сервисное обслуживание (22%), строительство с недвижимостью (21%). На продажи и клиентский сервис — 16%, на транспорт и логистику — 14%.
В консалтинге число опубликованные резюме превышают число вакансий в 28,8 раза. Переполнены также сферы искусства и медиа (27,6 резюме на место), маркетинга (18,6).
Средний показатель по региону — 5,5 резюме на вакансию. Аналитики отмечают, что в медицине и производстве дисбаланс наиболее критичен: компании вынуждены бороться за специалистов, предлагая повышенные зарплаты и бонусы. Ранее мы писали, что Хоценко сообщил о результатах предварительного отбора участников программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».