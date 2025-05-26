В Омске назвали самые востребованные и непривлекательные профессии апреля

Средний показатель по региону — 5,5 резюме на вакансию. Аналитики отмечают, что в медицине и производстве дисбаланс наиболее критичен: компании вынуждены бороться за специалистов, предлагая повышенные зарплаты и бонусы. Ранее мы писали, что Хоценко сообщил о результатах предварительного отбора участников программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».