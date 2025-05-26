Фальшивая сайра: в Приморье перед судом предстанут производители поддельных консервов

В Приморье генеральный директор, финансовый директор и заведующий производством одного из перерабатывающих предприятий предстанут перед судом по обвинению в масштабной афере с рыбными консервами. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направляет дело в Ленинский районный суд Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Следствие установило, что с 2022 по 2023 год фигуранты, действуя как организованная группа, наладили выпуск консервов из сардины иваси под видом более ценной и дорогой сайры. Продукция фальсифицировалась и получала ложную маркировку, после чего сведения вносились в государственную систему прослеживания «Меркурий».
«Общая стоимость фальсифицированной продукции составила более 2,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.
Часть этой продукции поступила в бюджетные учреждения, включая детские сады.
В результате совместной работы прокуратуры, УФСБ и полиции удалось не только остановить поставки фальсификата, но и привлечь виновных к уголовной ответственности. На имущество и оборудование предприятия, а также транспорт обвиняемых наложен арест на сумму более 2 млн рублей.
Дело возбуждено по статьям о мошенничестве и незаконном использовании маркировки продуктов. В ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.