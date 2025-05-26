Фальшивая сайра: в Приморье перед судом предстанут производители поддельных консервов

Следствие установило, что с 2022 по 2023 год фигуранты, действуя как организованная группа, наладили выпуск консервов из сардины иваси под видом более ценной и дорогой сайры. Продукция фальсифицировалась и получала ложную маркировку, после чего сведения вносились в государственную систему прослеживания «Меркурий».