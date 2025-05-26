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В Балаганске завершается строительство нового спорткомплекса

Объект уже на 65% готов к вводу в эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Строительство современного физкультурно-оздоровительного центра в Балаганске идет полным ходом. Возводимый по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» объект уже на 65% готов к вводу в эксплуатацию.

— Новый ФОК создаст комфортные условия для занятий спортом не только для жителей самого поселка, но и всего Балаганского района. Работы идут по графику и уже в следующем году жители смогут оценить новое пространство, — отметил министр строительства региона Алексей Емелюков.

На реализацию проекта направлено около 300 миллионов рублей. В настоящее время строители завершают внутреннюю отделку помещений, параллельно ведется монтаж инженерных коммуникаций и систем безопасности. В ближайшие месяцы предстоит выполнить важные этапы работ: оборудовать футбольное поле, установить системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также благоустроить прилегающую территорию. Открытие комплекса запланировано на конец 2025 года.