Несоблюдение правил, нарушения в организации труда. В чем причины несчастных случаев на полевых работах?

Обработка почвы с применением ручного инструмента должна проводиться на участках полей, где не фиксируются на тот момент механизированные работы. При этом при обработке почвы вручную не допускается хранить ручной инструмент на делянках или в траве, класть грабли, вилы, маркеры зубьями вверх, проводить рыхление почвы, делать лунки и ямки под рассаду руками. Во время грозы все виды работ в поле, связанные с растениеводством, следует прекратить.