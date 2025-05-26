Несоблюдение правил, нарушения в организации труда. В чем причины несчастных случаев на полевых работах?

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно во время весенней посевной кампании устанавливаются нарушения требований законодательства об охране труда. О наиболее частых причинах зарегистрированных несчастных случаев среди аграриев корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
«С каждым днем в организациях агропромышленного комплекса (АПК) республики увеличивается количество видов работ, — заметили в сельскохозяйственном ведомстве. — Как показывает практика, своевременное и качественное проведение массовых механизированных работ зависит от выполнения работодателями организационно-технических мероприятий, включающих и обеспечение охраны труда при организации рабочих мест и производственных процессов. Надо признать, что в большинстве хозяйств соблюдение требований охраны труда позволяет не допускать несчастных случаев».
Тем не менее каждый год выявляются нарушения требований законодательства об охране труда, которые проявляются, в частности, в эксплуатации технически неисправных тракторов, использовании сельхозмашин и агрегатов с отсутствующими или неисправными защитными ограждениями и блокировочными устройствами движущихся частей, в недостаточном снабжении сотрудников, занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, средствами индивидуальной защиты или полном отсутствии таковых.
Проведенный мониторинг причин несчастных случаев в АПК показал, что основными из них стали, во-первых, допуск к работам с повышенной опасностью сотрудников, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, во-вторых, нарушение работниками требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки или инструмента, в-третьих, невыполнение обязанностей по организации производства в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов по охране труда.
К слову, к выполнению сельскохозяйственных работ законодательством предъявляются определенные требования, которые установлены правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 5 мая 2022 года № 29/44.
«Учитывая, что работы весенней полевой кампании являются ответственными и продолжительными, а их технологии предусматривают применение сложных механизмов и агрегатов, особое внимание следует обратить на подготовку сельскохозяйственных машин, — подчеркнули в Минсельхозпроде. — Сельхозмашины, малые сельхозмашины, средства механизации должны быть исправными и использоваться по назначению. Эксплуатация должна вестись в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами и эксплуатационными документами организаций-изготовителей».
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия перечислили также некоторые другие правила безопасности. Так, при размещении и эксплуатации сельскохозяйственных машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.
Техническое обслуживание и ремонт машин следует выполнять только после остановки и выключения двигателя при исключении возможности случайного пуска, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационными документами организаций-изготовителей и ремонтной документацией. Ремонтные работы под поднятыми рабочими органами сельхозмашины или платформами прицепов могут вестись только после установки специальных упоров, предотвращающих их самопроизвольное опускание.
Обработка почвы с применением ручного инструмента должна проводиться на участках полей, где не фиксируются на тот момент механизированные работы. При этом при обработке почвы вручную не допускается хранить ручной инструмент на делянках или в траве, класть грабли, вилы, маркеры зубьями вверх, проводить рыхление почвы, делать лунки и ямки под рассаду руками. Во время грозы все виды работ в поле, связанные с растениеводством, следует прекратить.
Ручная загрузка малых сельскохозяйственных машин (сеялок, сажалок) семенным материалом и удобрениями допускается только при выключенном двигателе с использованием средств индивидуальной защиты. Для устранения сводов зерна в бункере сельхозмашины следует использовать вибратор или деревянную лопату.
Особое внимание в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия просят обратить на обеспечение требований безопасности при выполнении работ с применением агрохимикатов и пестицидов. Так, при предпосевной обработке семян, их хранении, транспортировке и высеве следует соблюдать специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров от 24 января 2020 года № 42.
Согласно им, все работы с применением пестицидов (агрохимикатов) должны регистрироваться в журнале, где указываются дата, время и место проведения работ, уполномоченные должностные лица, ответственные за их безопасное проведение, применяемые пестициды. Границы обрабатываемых и уже обработанных участков должны быть обозначены знаками безопасности на расстоянии в пределах видимости от одного знака безопасности до другого.
Работы по внесению в почву пестицидов, обработке ими растений должны выполняться при помощи специальных сельхозмашин, воздушных судов и спецоборудования, предназначенного для их распыления. Приготовление рабочих растворов пестицидов и их смесей, заправка опрыскивателей должны проводиться механизированным способом на специально оборудованных площадках или стационарных заправочных пунктах.
При обработке полей сельскохозяйственные машины должны двигаться против ветра. При этом кабины машин следует держать закрытыми. После окончания работ все площадки, на которых они велись, сельхозмашины, опрыскиватели и иное оборудование, тара и инвентарь должны быть освобождены от остатков пестицидов, очищены и промыты водой.
«Недостатки в системном подходе к решению проблем охраны труда и управлению рисками травмирования работников требуют исправления. Безопасность должна быть обеспечена при проведении всех видов сельскохозяйственных работ», — резюмировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. -0-