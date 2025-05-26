Часть жилья в новостройках Ростовской области в апреле осталась без владельцев

В Ростовской области жилье в некоторых новостройках осталось без владельцев по итогам продаж в течение апреля 2025 года. Об этом можно судить по данным портала Единой информационной системы жилищного строительства.
Объем построенного жилья на указанный период составлял 4,5 млн кв. метров, всего продавали 3,2 млн кв. метров. Реализовать при этом смогли 25% или 1,1 млн кв. метров.
Нераспроданной оказалась площадь немногим более 2 млн кв. метров. Кроме того, так и не открыли продажи 1,3 млн кв. метров.
Строительная готовность новых домов в апреле достигала 32%. Отношение проданных площадей к строительной готовности достигало 76%, что оказалось выше планового показателя в 61%. Добавим, средняя стоимость 1 кв. метров жилья на первичном рынке на отчетный период оценивалась в 127,4 тысячи рублей.
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