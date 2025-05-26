В Ташкенте асфальт провалился спустя несколько дней после ремонта

Очень хочется верить, что на этот раз найдутся конкретные исполнители и заказчики, которые объяснят, почему дорога провалилась сразу после ремонта — и понесут за это ответственность. Иначе этот асфальт станет символом не просто некачественной работы, а полного отсутствия контроля.