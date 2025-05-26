В Ташкенте асфальт провалился спустя несколько дней после ремонта

Недавно, наконец, появились дорожники, и, как сообщили 23 мая чиновники из хокимията Мирзо-Улугбекского района, ремонтные работы были завершены. Но, как оказалось, всё свелось к поверхностной отписке: дорожное покрытие провалилось спустя несколько дней.
На новых фотографиях видно: асфальт неровный, повреждённый, часть участка буквально провалилась. Автомобили вынуждены объезжать ямы по встречной полосе, создавая аварийно-опасные ситуации.
Жители спрашивают: Кто принимал эти работы? Сколько денег на это было выделено из бюджета? И где можно увидеть смету? Будет ли кто-то наказан?
Пока официальных комментариев от ответственных служб не поступало. Но ситуация — не просто техническая, а системная: ремонт ради галочки, трата средств без контроля и отсутствия ответственности.
Такие «ремонты» не только не решают проблему, но и вызывают справедливое раздражение у горожан. Ведь, по сути, деньги налогоплательщиков уходят в никуда — а дороги по-прежнему остаются ловушками для колес и подвески.
Очень хочется верить, что на этот раз найдутся конкретные исполнители и заказчики, которые объяснят, почему дорога провалилась сразу после ремонта — и понесут за это ответственность. Иначе этот асфальт станет символом не просто некачественной работы, а полного отсутствия контроля.