Разработана методика визуализации сверхбыстрых квантовых процессов

Для проверки этого подхода физики просчитали при его помощи то, как возникает излучение Вавилова-Черенкова при движении пучка электронов через прозрачную среду со «сверхсветовой» скоростью. Исследователи определили конечное время и расстояние формирования этих частиц света, конечное время длительности вспышки излучения и квантовый сдвиг времени прихода фотона в детектор. Эти данные, как надеются физики, помогут создать более эффективные детекторы излучения Вавилова-Черенкова и создать более точные устройства для космической отрасли и биомедицины.