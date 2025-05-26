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В Беларуси ЦЭ и ЦТ стартовали в один день 26 мая

В Беларуси в единые сроки стартовали ЦЭ и ЦТ.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в единые сроки стартовали ЦЭ и ЦТ, сообщили в Министерстве образования.

Так, 26 мая в Беларуси будет проходить централизованный экзамен по предмету на выбор для выпускников 11-х классов. Также сегодня будет проходить централизованное тестирование по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.

— ЦЭ в этом году сдадут более 56 тысяч одиннадцатиклассников, — сообщили в Минобразования.

Отмечается, что самыми востребованными предметами по ЦЭ 2025 стали русский язык (свыше 46 тысяч выпускников), математика (около 19 тысяч учащихся) и белорусский язык (свыше 10 тысяч человек).

Еще мы писали, что КГК открыл горячие линии по всей Беларуси на период вступительной кампании 2025.

Также Минтранс ввел ограничения на дорогах с 26 мая, затрагивающие водителей Беларуси.

Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.