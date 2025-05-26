Куда отправить ребенка на летние каникулы: подборка платных и бесплатных вариантов

— Выбирать лагерь, в который вы планируете отправить ребенка, надо очень внимательно. В первую очередь лагерь должен быть официально зарегистрирован и включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления — это значит, что он прошел санитарную проверку, имеет антитеррористическую, противопожарную защиту и медицинское обслуживание. На территории обязательно должен быть медпункт с врачом или медсестрой — и четкий план действий, если ребенку станет плохо. Кроме того, стоит обратить внимание на чистоту душевых, корпусов, столовой — инфекции часто начинаются с грязных поверхностей. Узнайте у администрации заранее, как организовано питание — есть ли возможность питания детей с аллергией, как хранят продукты. Если есть бассейн — уточните, как обеззараживают воду. Программа отдыха должна быть по возрасту и силам ребенка, особенно если у него есть хронические заболевания. И, конечно, читайте отзывы — они расскажут правду о том, как в лагере заботятся об активном отдыхе, справляются с простудами и ушибами.