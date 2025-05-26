Депутаты Башкирии внесут изменения в закон о драгметаллах

На предстоящем пленарном заседании Государственного Собрания Башкирии 29 мая депутаты рассмотрят важные поправки в республиканский закон о драгоценных металлах и камнях. Как сообщили в пресс-службе Курултая, эти изменения направлены на приведение нормативной базы в соответствие с современными требованиями.
Согласно пояснениям парламентариев, планируется пересмотреть несколько ключевых аспектов регулирования. В частности, будут уточнены правила профессиональной деятельности специалистов, работающих с драгоценностями, а также пересмотрены требования к транспортировке сырья и готовой продукции, содержащей драгоценные компоненты. Особое внимание уделяется введению обязательной маркировки изделий специальными идентификационными кодами.
Как пояснил спикер заксобрания Константин Толкачев, предлагается отменить избыточные требования к перевозке сплавов с незначительным содержанием драгоценных металлов. Речь идет о материалах, где содержание золота и платиноидов не превышает 1%, а серебра — 5%. В таких случаях больше не потребуется обязательное сопровождение вооруженной охраной.
Аналогичные изменения коснутся банковских операций с монетами из драгоценных металлов, принадлежащих частным лицам. Теперь ответственность за их сохранность при перевозке полностью ляжет на владельцев этих ценностей.
Важным нововведением станет обязательное нанесение на все ювелирные изделия специальных двумерных штрих-кодов. При этом государство сохранит монополию на систему такой идентификации.
В парламенте подчеркивают, что принятие этих поправок позволит устранить существующие правовые пробелы и приведет региональное законодательство в полное соответствие с федеральными нормами. Это касается всех этапов работы с драгоценностями — от добычи сырья и переработки отходов до реализации готовых ювелирных изделий.
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