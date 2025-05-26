Депутаты Башкирии внесут изменения в закон о драгметаллах

В парламенте подчеркивают, что принятие этих поправок позволит устранить существующие правовые пробелы и приведет региональное законодательство в полное соответствие с федеральными нормами. Это касается всех этапов работы с драгоценностями — от добычи сырья и переработки отходов до реализации готовых ювелирных изделий.