Более 2000 участников стартовали на полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Красноярске

Отметим, что полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в десяти городах России. В 2023 году он приобрел международный статус и прошел также в Китае, Белоруссии и других странах под названием One Run. В 2024 году мероприятие объединит уже 16 стран на трех континентах. Синхронный старт стал одной из уникальных особенностей полумарафона, который дважды устанавливал рекорды Гиннесса как «Полумарафон с наибольшим количеством одновременно стартовавших городов».