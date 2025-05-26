Более 2000 участников стартовали на полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Красноярске

В Красноярске прошел один из крупнейших международных полумарафонов — «ЗаБег.РФ»/One Run, собравший более 2000 любителей бега. Мероприятие объединило жителей и гостей города в рамках масштабной спортивной акции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
В этом году полумарафон охватил более 180 тысяч участников по всей стране, включая бегунов из 25 стран, таких как Китай, Бразилия, Египет и многие другие. В международной части мероприятия, проходившей под названием One Run, приняло участие свыше 40 тысяч человек.
«“ЗаБег.РФ” — это одно из самых значимых беговых событий в России. Организаторы создают атмосферу праздника и делают мероприятие интересным для людей разных возрастов. Это больше чем спорт — это стиль жизни. Красноярск был одним из первых городов, принявших участие в этом международном проекте», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
Полумарафон проводился в девятый раз и объединил участников от Камчатки до Калининграда. Участники могли выбрать одну из четырех дистанций: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Принять участие мог любой желающий от 6 лет.
Маршрут забега проходил через живописные места Красноярска, включая остров Татышев и набережную Енисея.
По итогам соревнований были награждены победители на всех дистанциях. В полумарафонской гонке на 21,1 км среди мужчин лучший результат показал Андрей Путинцев — 01:10:44, а среди женщин первое место заняла Наталья Зима с результатом 1:30:52.
Красноярск также претендует на звание «Беговой столицы России», которое в прошлом году получил Магадан. Статус определяется по трем критериям: среднему километражу участников, проценту бегунов к населению города и средней скорости бега.
Полумарафон «ЗаБег.РФ»/One Run транслировался в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ», охватывая восемь городов России. Участники из Красноярского края также принимали участие в забегах в других городах, например, известная бегунья Наталья Аристархова финишировала третьей в Москве на дистанции 21,1 км с результатом 1:13:35.
Отметим, что полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в десяти городах России. В 2023 году он приобрел международный статус и прошел также в Китае, Белоруссии и других странах под названием One Run. В 2024 году мероприятие объединит уже 16 стран на трех континентах. Синхронный старт стал одной из уникальных особенностей полумарафона, который дважды устанавливал рекорды Гиннесса как «Полумарафон с наибольшим количеством одновременно стартовавших городов».
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