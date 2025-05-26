Мужчине, поджегшему волонтерский штаб под Петербургом, предъявили обвинение

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция задержала предполагаемого поджигателя штаба, им оказался 40-летний местный житель. По ее данным, в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании в здании волонтерского штаба по сбору гуманитарной помощи в Подпорожье. Прибывшие полицейские установили, что вероятной причиной возгорания стал поджог. В результате пожара была уничтожена гуманитарная помощь и имущество волонтерской организации.