Самарские ученые разработали передовой навигатор для БПЛА

Этот комплекс объединяет в себе передовые технологии искусственного интеллекта и стереоскопического зрения, что позволяет обеспечить автономную навигацию БПЛА по заранее заданным маршрутам, с учетом обхода опасных зон и препятствий. Система включает встроенную нейросеть, которая анализирует видеопотоки с камер для выбора безопасных мест для посадки.