Самарские ученые разработали передовой навигатор для БПЛА

В Самарском государственном техническом университете имени академика С. П. Королёва создан инновационный программный комплекс под названием «Навигатор», предназначенный для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Этот комплекс объединяет в себе передовые технологии искусственного интеллекта и стереоскопического зрения, что позволяет обеспечить автономную навигацию БПЛА по заранее заданным маршрутам, с учетом обхода опасных зон и препятствий. Система включает встроенную нейросеть, которая анализирует видеопотоки с камер для выбора безопасных мест для посадки.
«Навигатор» также способен координировать действия нескольких БПЛА одновременно. Разработка была выполнена по заказу компании «Транспорт будущего», которая занимается технологиями беспилотной авиации.
Профессор Артем Никоноров, работающий в Самарском государственном техническом университете, охарактеризовал «Навигатор» как мощную программную платформу, обеспечивающую безопасную навигацию для беспилотных систем с использованием ИИ и технического зрения.
Ключевые функции системы включают:
Разграничение воздушного пространства и создание маршрутов для БПЛА;
Определение зон с ограниченным доступом для беспилотников;
Автоматическое распознавание сельскохозяйственных полей, которые требуют обработки, и тех, которые не нуждаются в этом;
Предотвращение несанкционированного выхода БПЛА за пределы обрабатываемых территорий.
Эта разработка открывает новые горизонты для применения беспилотных технологий в различных сферах, от сельского хозяйства до мониторинга окружающей среды.