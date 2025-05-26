Татьяна Кривощекова: Важно, чтобы в каждой семье царили гармония и благополучие

В редкие свободные часы Татьяна посвящает себя детям. Они вместе путешествуют, с удовольствием проводят время за просмотром фильмов. Но однажды семье пришлось расстаться на три месяца. В 2023 году Кривощекова добровольцем, как говорится, по зову сердца, отправилась в служебную командировку на территорию проведения специальной военной операции с целью выполнения задач по документированию местного населения, а также предоставления госуслуг в сфере миграции. Девушка стала одной из первых сотрудниц юсьвенской полиции, кто отважился на столь ответственный шаг. В сложных условиях, вдали от дома Татьяна Николаевна вместе с коллегами с раннего утра и до позднего вечера выполняла служебный долг, проявляя лучшие профессиональные и человеческие качества. За самоотверженный труд майор полиции награждена медалью «За доблесть в службе».