Татьяна Кривощекова: Важно, чтобы в каждой семье царили гармония и благополучие

Майор полиции Татьяна Кривощекова служит в селе Юсьва старшим инспектором по делам несовершеннолетних. В органах внутренних дел она с 2007 года. Первое время работала в патрульно-постовой службе, потом перевелась на должность специалиста финансовой сферы, а 4 года спустя стала участковым уполномоченным.
— За мной был закреплен административный участок, который включал часть села Юсьва и близлежащие деревни. В основном я занималась разрешением бытовых конфликтов, домашними тиранами, нередко сталкивалась с семейным неблагополучием. Работая в службе участковых, я приобрела огромный опыт, который пригодился мне в будущем, — делится Татьяна Николаевна.
Сегодня офицер — старший инспектор по делам несовершеннолетних в отделении полиции (дислокация село Юсьва) межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский». Ее зона ответственности — село Юсьва и такие отдаленные населенные пункты, как поселки Майкор и Пожва. На вверенной территории находится более десятка образовательных учреждений, включая техникум.
В повседневной деятельности Татьяна Николаевна взаимодействует с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Майор полиции стремится сделать все возможное, чтобы помочь им изменить свою жизнь к лучшему. Инспектор не просто выполняет свою работу, она искренне заботится о каждом из своих подопечных. Для многих становится наставником и близким человеком, готовым выслушать, дать совет и поддержать.
— Наша цель — предотвратить преступления и правонарушения среди несовершеннолетних, а также наладить работу с их родителями. Важно, чтобы в каждой семье царили гармония и благополучие, а ребенка окружали забота и внимание, — говорит Татьяна Николаевна.
Осенью прошлого года в Майкоре потерялся 10-летний мальчик. Он не вернулся домой после школы. Вечером родители сообщили о происшествии в полицию. На розыск был ориентирован весь личный состав территориального отдела внутренних дел. Местные жители и школьные педагоги не остались в стороне и тоже подключились к оперативным мероприятиям.
— Мы искали мальчика до самого утра: обошли все окрестности, проверили заброшенные дома, опросили родственников, знакомых и друзей ребенка. И каково же было наше облегчение, когда подросток нашелся! Он рассказал, что из-за плохих оценок побоялся идти домой. Ночевать он решил на краю леса в шалаше, который сам построил из хвороста и веревок. А под утро, проголодавшись, сам вернулся домой, — рассказывает собеседница.
Каждый ребенок должен знать: чтобы ни случилось, дом — это то место, где его поймут и поддержат, — как заклинание, повторяют инспекторы по делам несовершеннолетних на профилактических беседах с родителями.
Татьяна — мама троих детей. Старшая дочь Ольга окончила школу с золотой медалью, сейчас учится в Пермском национальном исследовательском политехническом университете по специальности «Биотехнолог». Сыну Сергею 13 лет, он занимается спортом и творчеством. Младшей дочери Ирине 10 лет. Девочка мечтает быть, как мама, инспектором ПДН.
В редкие свободные часы Татьяна посвящает себя детям. Они вместе путешествуют, с удовольствием проводят время за просмотром фильмов. Но однажды семье пришлось расстаться на три месяца. В 2023 году Кривощекова добровольцем, как говорится, по зову сердца, отправилась в служебную командировку на территорию проведения специальной военной операции с целью выполнения задач по документированию местного населения, а также предоставления госуслуг в сфере миграции. Девушка стала одной из первых сотрудниц юсьвенской полиции, кто отважился на столь ответственный шаг. В сложных условиях, вдали от дома Татьяна Николаевна вместе с коллегами с раннего утра и до позднего вечера выполняла служебный долг, проявляя лучшие профессиональные и человеческие качества. За самоотверженный труд майор полиции награждена медалью «За доблесть в службе».