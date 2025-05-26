Самарские власти заключили контракт на скоростные перевозки по реке Волге

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключило договор с ООО «СК “Волга-Трэвэл” на осуществление перевозок пассажиров скоростными судами по реке Волга. Согласно контракту, региональный бюджет выплатит компании сумму в размере 110,04 миллионов рублей за оказанные транспортные услуги.
ООО «СК “Волга-Трэвэл” осуществляет регулярные рейсы на судах типа “Валдай 45Р” начиная с 2022 года. Суда оборудованы подводными крыльями и способны развивать скорость до 65 километров в час.
Маршруты включают следующие пункты назначения:
— Самара — Винновка.
— Самара — Ширяево.
Флот судов приобретался компанией при финансовой поддержке региона, включая предоставление субсидий на оплату лизинговых платежей, сообщает «Волга Ньюс».
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