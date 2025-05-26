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На Вышке II построят манеж для пожарно-прикладного спорта

На сегодняшний день в новом пожарном депо в пермском микрорайоне Вышка II завершаются строительные работы.

На сегодняшний день в новом пожарном депо в пермском микрорайоне Вышка II завершаются строительные работы. Здесь будут размещаться пожарные расчёты и спецтехника, ремонтная база, диспетчерская, хозблок, комнаты отдыха. Депо будет обслуживать левобережье Мотовилихи и Орджоникидзевского района. Объект сдадут в этом году.

Вторым этапом запланировано возведение закрытого тренировочного комплекса для занятий пожарно-прикладным спортом и физподготовки. Такой манеж позволит проводить соревнования федерального уровня.