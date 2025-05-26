На Вышке II построят манеж для пожарно-прикладного спорта

На сегодняшний день в новом пожарном депо в пермском микрорайоне Вышка II завершаются строительные работы. Здесь будут размещаться пожарные расчёты и спецтехника, ремонтная база, диспетчерская, хозблок, комнаты отдыха. Депо будет обслуживать левобережье Мотовилихи и Орджоникидзевского района. Объект сдадут в этом году.