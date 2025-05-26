Централизованные испытания начались одновременно по всей стране

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованные испытания для учащихся 11-х классов учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, а также выпускников прошлых лет начались одновременно во всех 144 пунктах проведения по всей стране, передает корреспондент БЕЛТА.
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Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский отметил, что сегодня ответственный день для всех выпускников страны, в том числе и для минских. «На базе 10 пунктов сдается централизованный экзамен, около 12,8 тыс. выпускников минских школ и гимназий сегодня проходят испытания в форме централизованного экзамена. Этому предшествовал серьезный период подготовки, была репетиция централизованного экзамена. Указом главы государства создана государственная комиссия по контролю за ходом организации вступительной кампании. Я являюсь ее членом и одновременно председателем этой комиссии. На базе Белорусского государственного педагогического университета ЦЭ будут проходить 1967 учащихся из 36 учреждений образования Московского района Минска. Участники на выбор пишут физику, математику, химию, биологию, иностранный язык (английский, немецкий, французский), историю Беларуси, обществоведение, географию и всемирную историю. Проверен и готов аудиторный фонд — 49 аудиторий в главном корпусе, остальные — в корпусе на улице Могилевской. Члены госкомиссии отработали все вопросы, связанные с организацией и проведением экзамена: проверена общая готовность, изучены моменты, касающиеся сохранности экзаменационных материалов, их доставки в места проведения централизованного экзамена. Уверен, что все у нас пройдет организованно и гладко. Выпускники подтвердят те знания, которые получили в школах и гимназиях нашего города», — проинформировал он.
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Что касается уровня сложности тестов, Андрей Стригельский подчеркнул, что он полностью коррелирован с программой общеобразовательной школы и никаких сюрпризов в этой части не ожидается.
С организацией проведения централизованного экзамена в БГПУ ознакомилась заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. В вузе организована работа гардероба, медпункта, буфетов, обеспечен питьевой режим, продумана навигация, совместно с управлением по образованию администрации Московского района Минска разработан график приезда выпускников.
Ректор БГПУ Александр Жук подчеркнул, что проводят ЦЭ члены организационной комиссии университета. «Это более 150 преподавателей, сотрудников, а также учителей школ Московского района. Мы постарались создать для абитуриентов, сдающих экзамен, комфортные условия. У нас продумана навигация, везде стоят таблички-указатели тех аудиторий, где они будут сдавать экзамены. Кроме того, по всем вопросам школьникам помогают наши волонтеры-студенты», — констатировал он.
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Фото Татьяны Матусевич, Алексея Вронского.