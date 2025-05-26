Централизованные испытания начались одновременно по всей стране

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский отметил, что сегодня ответственный день для всех выпускников страны, в том числе и для минских. «На базе 10 пунктов сдается централизованный экзамен, около 12,8 тыс. выпускников минских школ и гимназий сегодня проходят испытания в форме централизованного экзамена. Этому предшествовал серьезный период подготовки, была репетиция централизованного экзамена. Указом главы государства создана государственная комиссия по контролю за ходом организации вступительной кампании. Я являюсь ее членом и одновременно председателем этой комиссии. На базе Белорусского государственного педагогического университета ЦЭ будут проходить 1967 учащихся из 36 учреждений образования Московского района Минска. Участники на выбор пишут физику, математику, химию, биологию, иностранный язык (английский, немецкий, французский), историю Беларуси, обществоведение, географию и всемирную историю. Проверен и готов аудиторный фонд — 49 аудиторий в главном корпусе, остальные — в корпусе на улице Могилевской. Члены госкомиссии отработали все вопросы, связанные с организацией и проведением экзамена: проверена общая готовность, изучены моменты, касающиеся сохранности экзаменационных материалов, их доставки в места проведения централизованного экзамена. Уверен, что все у нас пройдет организованно и гладко. Выпускники подтвердят те знания, которые получили в школах и гимназиях нашего города», — проинформировал он.