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В Казани планируют частично отказаться от газовых колонок из-за отравлений угарным газом

В Казани часть домов планируют перевести с устаревших газовых колонок на централизованное горячее водоснабжение.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике, комментируя участившиеся случаи отравления угарным газом.

Только в 2024 году в городе зарегистрировано 25 таких инцидентов, один из которых закончился трагически. С начала 2025-го зафиксировано уже шесть случаев — все жильцы остались живы.

«Все случаи отравления происходят в квартирах, оснащенных водогрейными газовыми колонками устаревшего типа, жители которых к тому же установили на окна герметичные пластиковые стеклопакеты, нарушив тем самым работу системы вентиляции помещения. Квартира осталась без притока свежего воздуха. Природный газ при нехватке кислорода сгорает не полностью, образуя в результате ядовитый смертельный угарный газ», — отметил Гиниятуллин.

Жители отказываются регулярно проветривать помещения, а вентиляционные отверстия в стенах старых пятиэтажек зачастую оказываются намеренно закупоренными самими жильцами. В связи с этим власти города рассматривают возможность полного или частичного отказа от использования бытовых газовых приборов.

Для решения проблемы исполком подготовил письмо премьер-министру республики Алексею Песошину с просьбой профинансировать проект. Всего на эти цели необходимо более 8 млрд рублей.