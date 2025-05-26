В Иркутской области зарегистрировано 65 тысяч предпринимателей

На начало 2025 года в Приангарье официально зарегистрировано 65 тысяч индивидуальных предпринимателей, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, бизнес-активность в регионе распределена неравномерно — наибольшее количество ИП сосредоточено в крупных населенных пунктах с высоким потребительским спросом. Абсолютным лидером остается Иркутск, где зарегистрирована треть всех предпринимателей области (34%). Значительная доля приходится на Иркутский район (13%), Ангарск (9%) и Братск (8%).
— Особенно динамичный рост числа предпринимателей (+13%) отмечен в Иркутском районе, где активно увеличивается численность населения. Здесь на 1000 жителей приходится 50 бизнесменов — почти вдвое выше среднерегионального показателя (28 ИП на 1000 человек). Второе место по плотности предпринимательства занимает Бодайбинский район (38 ИП на 1000 жителей), следом идут Иркутск и Усть-Кутский район с показателями 36 и 32 бизнесмена соответственно, — уточняют в пресс-службе Иркутскстата.
Сферы деятельности предпринимателей охватывают практически все отрасли экономики. Транспортными услугами и логистикой занимаются 12% ИП, строительством — 8%, операциями с недвижимостью и обрабатывающими производствами — по 5%. Однако традиционным лидером остается торговля — оптовой и розничной продажей товаров занимается 41% индивидуальных предпринимателей региона.
Вклад частного бизнеса в экономику Приангарья остается существенным. На предпринимателей приходится 26% оборота розничной торговли и 17% сферы общественного питания. При этом за последний год показатели демонстрируют устойчивый рост: оборот в торговле увеличился на 2,6%, а в сегменте общепита — на 3,1%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье вырос спрос на медиков и специалистов по безопасности.