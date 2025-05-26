В Иркутской области зарегистрировано 65 тысяч предпринимателей

На начало 2025 года в Приангарье официально зарегистрировано 65 тысяч индивидуальных предпринимателей, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, бизнес-активность в регионе распределена неравномерно — наибольшее количество ИП сосредоточено в крупных населенных пунктах с высоким потребительским спросом. Абсолютным лидером остается Иркутск, где зарегистрирована треть всех предпринимателей области (34%). Значительная доля приходится на Иркутский район (13%), Ангарск (9%) и Братск (8%).