В Петербурге начались гидравлические испытания теплосетей. Следите за графиком

Уточняется, что во время проверок давление в трубах повысят на 25% выше нормы, а температуру воды снизят до 40 градусов для безопасности. Согласно сообщению, петербуржцы могут узнать, попадает ли их дом в зону испытаний, на сайте комитета по энергетике или на сайтах теплоснабжающих компаний.