В Петербурге начались гидравлические испытания теплосетей. Следите за графиком

Подготовка к предстоящему отопительному сезону, которая поможет выявить слабые участки теплосетей и избежать аварий зимой, охватит 14 районов города. Так, специалисты АО «ТЭК СПб» выполнят 41 гидравлическое испытание тепловых сетей в Кировском, Красногвардейском, Пушкинском, Выборгском, Колпинском, Приморском, Красносельском, Невском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга.
В то же время АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведёт два испытания в Кировском и Красносельском районах, а ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — четыре испытания в Петроградском районе. ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировало 45 гидравлических испытаний в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Курортном, Петродворцовом и Пушкинском районах.
Уточняется, что во время проверок давление в трубах повысят на 25% выше нормы, а температуру воды снизят до 40 градусов для безопасности. Согласно сообщению, петербуржцы могут узнать, попадает ли их дом в зону испытаний, на сайте комитета по энергетике или на сайтах теплоснабжающих компаний.
Ранее в Петербурге прошли плановые температурные испытания тепловых сетей, которые длились с 25 марта по 30 апреля. Диагностика также была необходима для проверки надежности теплосетей перед новым отопительным сезоном 2025/26 года.