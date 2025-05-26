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В Петербурге начались гидравлические испытания теплосетей. Следите за графиком

В Петербурге до 1 июня пройдут 92 гидравлических испытания тепловых сетей. Об этом 26 мая сообщают в Смольном со ссылкой на комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону, которая поможет выявить слабые участки теплосетей и избежать аварий зимой, охватит 14 районов города. Так, специалисты АО «ТЭК СПб» выполнят 41 гидравлическое испытание тепловых сетей в Кировском, Красногвардейском, Пушкинском, Выборгском, Колпинском, Приморском, Красносельском, Невском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга.

В то же время АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведёт два испытания в Кировском и Красносельском районах, а ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — четыре испытания в Петроградском районе. ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировало 45 гидравлических испытаний в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Курортном, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Уточняется, что во время проверок давление в трубах повысят на 25% выше нормы, а температуру воды снизят до 40 градусов для безопасности. Согласно сообщению, петербуржцы могут узнать, попадает ли их дом в зону испытаний, на сайте комитета по энергетике или на сайтах теплоснабжающих компаний.

Ранее в Петербурге прошли плановые температурные испытания тепловых сетей, которые длились с 25 марта по 30 апреля. Диагностика также была необходима для проверки надежности теплосетей перед новым отопительным сезоном 2025/26 года.