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Почти две тысячи цветов из Китая сожгут в Приморье из-за вредителей

Западный цветочный трипс угрожает не только цветам, но и другим растениям в регионе.

Источник: Соцсети

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение о запрете ввоза в Приморский край почти 1,9 тысячи свежих срезов цветов из Китайской Народной Республики. Причиной стало обнаружение карантинного вредителя — западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), о чём рассказала пресс-служба ведомства.

Государственные инспекторы фитосанитарного контрольного поста «Аэропорт-Владивосток» досмотрели партию, в которой находилось свыше 2,5 тысячи срезанных цветов. Для лабораторных исследований были отобраны образцы гипсофилы, пионов, роз и гвоздик. Эти материалы направили в Дальневосточный филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР».

По результатам проверки, специалисты выявили западного цветочного трипса в большинстве исследованных образцов. В общей сложности заражёнными оказались почти 1,9 тысячи растений всех перечисленных видов, при этом наибольшее количество вредителей обнаружено в гвоздиках — 1 тысяча штук.

Ввоз заражённой части партии был запрещён решением Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. По усмотрению владельца товара, цветы подлежат уничтожению.

С начала текущего года специалисты Приморского филиала ФГБУ «НЦБРСП» и Дальневосточного филиала ФГБУ «ВНИИКР», подведомственных Россельхознадзору, выявляли западного цветочного трипса в срезах живых цветов из КНР четырнадцать раз. За этот период обнаружено поражение вредителем продукции в количестве 260,8 тысячи экземпляров. По решению собственников, такие партии были либо уничтожены, либо возвращены в страну-экспортёр.

Трипсы — это мелкие насекомые, относящиеся к отряду бахромчатокрылых. Эти вредители питаются соками различных растений, прокалывая их ткани своими ротовыми органами. В результате растения получают повреждения. Трипсы могут переносить опасные вирусные заболевания растений и быстро размножаются, что затрудняет борьбу с ними.