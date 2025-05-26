Почти две тысячи цветов из Китая сожгут в Приморье из-за вредителей

С начала текущего года специалисты Приморского филиала ФГБУ «НЦБРСП» и Дальневосточного филиала ФГБУ «ВНИИКР», подведомственных Россельхознадзору, выявляли западного цветочного трипса в срезах живых цветов из КНР четырнадцать раз. За этот период обнаружено поражение вредителем продукции в количестве 260,8 тысячи экземпляров. По решению собственников, такие партии были либо уничтожены, либо возвращены в страну-экспортёр.